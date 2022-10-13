Наполи и Байерн (Мюнхен) продължават с пълен актив в Шампионската лига, равенство между Барселона и Интер (Милано)

Шампионска лига по футбол, мачове от груповата фаза - четвърти кръг: група "А": Наполи (Италия) - Аякс (Нидерландия) 4:2 Рейнджърс (Шотландия) - Ливърпул (Англия) 1:7 временно класиране: 1. Наполи 4 4 0 0 17:4 12 точки 2. Ливърпул 4 3 0 1 12:6 9 3. Аякс 4 1 0 3 8:12 3 4. Рейнджърс 4 0 0 4 1:16 0 Група "В": Атлетико Мадрид (Испания) - Брюж (Белгия) 0:0 Байер Леверкузен (Германия) - Порто (Португалия) 0:3 временно класиране: 1. Брюж 4 3 1 0 7:0 10 точки 2. Порто 4 2 0 2 6:6 6 3. Атлетико Мадрид 4 1 1 2 2:5 4 4. Байер Леверкузен 4 1 0 3 2:6 3 група "С": Виктория Пилзен (Чехия) - Байерн Мюнхен (Германия) - 2:4 Барселона (Испания) - Интер (Италия) - 3:3 временно класиране: 1. Байерн Мюнхен 4 4 0 0 13:2 12 точки 2. Интер 4 2 1 1 6:5 7 3. Барселона 4 1 1 2 8:7 4 4. Виктория Пилзен 4 0 0 4 3:16 0 група "D": Спортинг Лисабон (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 0:2 Тотнъм (Англия) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 3:2 временно класиране: 1. Тотнъм 4 2 1 1 5:4 7 точки 2. Олимпик Марсилия 4 2 0 2 6:4 6 3. Спортинг Лисабон 4 2 0 2 6:6 6 4. Айнтрахт Франкфурт 4 1 1 2 3:6 4