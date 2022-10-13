Подробно търсене

Наполи и Байерн (Мюнхен) продължават с пълен актив в Шампионската лига, равенство между Барселона и Интер (Милано)

Атанас Василев
Наполи и Байерн (Мюнхен) продължават с пълен актив в Шампионската лига, равенство между Барселона и Интер (Милано)
Наполи и Байерн (Мюнхен) продължават с пълен актив в Шампионската лига, равенство между Барселона и Интер (Милано)
София,  
13.10.2022 07:33
 (БТА) 
Шампионска лига по футбол, мачове от груповата фаза - четвърти кръг:
група "А":
Наполи (Италия) - Аякс (Нидерландия)      4:2
Рейнджърс (Шотландия) - Ливърпул (Англия) 1:7

временно класиране:
1. Наполи                 4 4 0 0  17:4   12 точки
2. Ливърпул               4 3 0 1  12:6   9 
3. Аякс                   4 1 0 3  8:12   3 
4. Рейнджърс              4 0 0 4  1:16   0

Група "В":
Атлетико Мадрид (Испания) - Брюж (Белгия)        0:0
Байер Леверкузен (Германия) - Порто (Португалия) 0:3

временно класиране:
1. Брюж                   4 3 1 0 7:0  10 точки
2. Порто                  4 2 0 2 6:6   6 
3. Атлетико Мадрид        4 1 1 2 2:5   4 
4. Байер Леверкузен       4 1 0 3 2:6   3 

група "С": 
Виктория Пилзен (Чехия) - Байерн Мюнхен (Германия) - 2:4
Барселона (Испания) - Интер (Италия) -  3:3

временно класиране:
1. Байерн Мюнхен          4 4 0 0  13:2 12 точки
2. Интер                  4 2 1 1  6:5  7 
3. Барселона              4 1 1 2  8:7  4 
4. Виктория Пилзен        4 0 0 4 3:16  0

група "D":
Спортинг Лисабон (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 0:2
Тотнъм (Англия) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 3:2

временно класиране:
1. Тотнъм                 4 2 1 1 5:4  7 точки
2. Олимпик Марсилия       4 2 0 2 6:4  6
3. Спортинг Лисабон       4 2 0 2 6:6  6
4. Айнтрахт Франкфурт     4 1 1 2 3:6  4

 

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:10 на 13.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация