Георги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)

site.btaГеорги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)
Първенство на България, съдийски назначения за 13-ия кръг във Втора лига:
15 октомври 2022 г., събота, 14:45 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Миньор (Перник)
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
Дунав Русе - ОФК Беласица
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Марица 1921 - Спортист 2009 (Своге)
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Иво Величков Боев
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Стефан Иванов Йорданов
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ФК Созопол - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Живко Герганов Недялков
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Монтана 1921
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Йордан Веселинов Гулев
16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Крумовград
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
18 октомври 2022 г., вторник, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Камен Михайлов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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