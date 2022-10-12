Георги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)

Първенство на България, съдийски назначения за 13-ия кръг във Втора лига:

15 октомври 2022 г., събота, 14:45 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - Миньор (Перник)

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

Дунав Русе - ОФК Беласица

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Марица 1921 - Спортист 2009 (Своге)

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Иво Величков Боев



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Стефан Иванов Йорданов



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

ФК Созопол - ФК Витоша (Бистрица)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Живко Герганов Недялков



15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Монтана 1921

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

СН: Йордан Веселинов Гулев



16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Крумовград

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Иларионов Дурчев



18 октомври 2022 г., вторник, 16:00 ч.

ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

СН: Камен Михайлов Алексиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.