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Георги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)

Атанас Василев
Георги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)
Георги Ю. Иванов ще ръководи дербито на Втора лига между Струмска слава и Етър (Велико Търново)
Георги Юлиянов Иванов получи най-тежкия мач в кръга във Втора лига
София,  
12.10.2022 11:30
 (БТА)

Първенство на България, съдийски назначения за 13-ия кръг във Втора лига:

15 октомври 2022 г., събота, 14:45 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Етър ВТ
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Миньор (Перник)
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
Дунав Русе - ОФК Беласица
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Марица 1921 - Спортист 2009 (Своге)
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет                
СН:    Иво Величков Боев     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ЦСКА 1948 II
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ФК Созопол - ФК Витоша (Бистрица)
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Монтана 1921
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Крумовград
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     
 
18 октомври 2022 г., вторник, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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