Велислав Вуцов дебютира с победа начело на Крумовград

Новият старши треньор на ПФК Крумовград Велислав Вуцов дебютира с победа начело на отбора след домакински успех с 1:0 над дубъла на Лудогорец в последен мач от 12-ия кръг на Втора лига.

Вуцов пое тима миналата седмица и записа победен дебют, с което Крумовград се изкачи на третото място в класирането с 21 точки, колкото има и четвъртият Спартак Плевен.

Домакините стигнаха до трите точки с гол на Ахмед Осман в 52-а минута.

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг във Втора лига: Крумовград - Лудогорец II (Разград) - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Ахмед Осман 52 от понеделник: ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава (Радомир) - 3:1 (2:0) Голмайстори: 1:0 Денислав Александров 9, 2:0 Валентин Йосков 20, 2:1 Александър Александров 57, 3:1 Денислав Александров 90+4 от неделя: Миньор (Перник) - Спартак (Плевен) - 0:0 червен картон: Венцислав Василев (Миньор) Ц 80-а минута Ботев II (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово) - 2:0 (0:0) голмайстор: Уме Емануел 46 и 90+1 от събота: Етър (Велико Търново) - Добруджа (Добрич) - 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Николай Янков 4, 1:1 Ивайло Лазаров 17, 2:1 Олег Димитров 22 Монтана - Созопол - 4:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Йордан Йорданов 28, 2:0 Идрисс Фудил 67, 3:0 Идрисс Фудил 74, 4:0 Борислав Дамянов 79, 4:1 Петър Вуцов 90 Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Русе) - 5:2 (3:0) голмайстори: 1:0 Светослав Диков 12, 2:0 Светослав Диков 20, 3:0 Ариф Ферадов 44, 3:1 Кристиан Тасков 53, 4:1 Ариф Ферадов 59, 5:1 Ариф Ферадов 64, 5:2 Мирослав Будинов 69 Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Куфре Ета 26 от петък: Витоша (Бистрица) - Марица 1921 (Пловдив 3:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Веселин Марчев 20, 1:1 Емил Гъргоров 45+1, 2:1 Станислав Петров 49, 3:1 Деян Христов 86 временно класиране: 1. Етър 12 6 5 1 13:7 23 точки 2. ЦСКА 1948 II 12 6 4 2 18:9 22

3. Крумовград 12 6 3 3 14:11 21

4. Спартак (Плевен) 12 6 3 3 21:11 21 5. Беласица 12 6 2 4 14:10 20 6. Литекс 12 5 3 4 14:10 18 7. Спортист Своге 12 5 3 4 18:17 18 8. Дунав Русе 12 5 2 5 23:18 17 9. Марица 12 5 2 5 14:16 17 10. Монтана 12 4 4 4 14:13 16 11. Струмска слава 12 4 4 4 11:15 16 12. Миньор (Пк) 12 3 5 4 15:12 14 13. Лудогорец II 12 4 2 6 10:16 14 14. Созопол 12 3 3 6 10:22 12 15. Добруджа 12 3 3 6 16:18 12 16. Янтра 12 2 6 4 8:12 12 17. Витоша 12 3 3 6 14:19 12 18. Ботев II (Пд) 12 2 3 7 6:17 9