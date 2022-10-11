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Велислав Вуцов дебютира с победа начело на Крумовград

Мирослав Димитров
Велислав Вуцов дебютира с победа начело на Крумовград
Велислав Вуцов дебютира с победа начело на Крумовград
Велислав Вуцов ръководи първия си мач начело на Крумовград. Снимка: Фейсбук страница на ФК Крумовград
Крумовград,  
11.10.2022 18:02
 (БТА)

Новият старши треньор на ПФК Крумовград Велислав Вуцов дебютира с победа начело на отбора след домакински успех с 1:0 над дубъла на Лудогорец в последен мач от 12-ия кръг на Втора лига. 

Вуцов пое тима миналата седмица и записа победен дебют, с което Крумовград се изкачи на третото място в класирането с 21 точки, колкото има и четвъртият Спартак Плевен.

Домакините стигнаха до трите точки с гол на Ахмед Осман в 52-а минута.

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг във Втора лига:

Крумовград - Лудогорец II (Разград) -  1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ахмед Осман 52

от понеделник:
ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава (Радомир)   - 3:1 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Денислав Александров 9, 2:0 Валентин Йосков 20, 2:1 Александър Александров 57, 3:1 Денислав Александров 90+4

от неделя: 
Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)        - 0:0
червен картон: Венцислав Василев (Миньор) Ц 80-а минута

Ботев II (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово) - 2:0 (0:0)
голмайстор: Уме Емануел 46 и 90+1

от събота:
Етър (Велико Търново) - Добруджа (Добрич) - 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Николай Янков 4, 1:1 Ивайло Лазаров 17, 2:1 Олег Димитров 22

Монтана - Созопол - 4:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йордан Йорданов 28, 2:0 Идрисс Фудил 67, 3:0 Идрисс Фудил 74, 4:0 Борислав Дамянов 79, 4:1 Петър Вуцов 90

Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Русе) - 5:2 (3:0)
голмайстори: 1:0 Светослав Диков 12, 2:0 Светослав Диков 20, 3:0 Ариф Ферадов 44, 3:1 Кристиан Тасков 53, 4:1 Ариф Ферадов 59, 5:1 Ариф Ферадов 64, 5:2 Мирослав Будинов 69

Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Куфре Ета 26

от петък:
Витоша (Бистрица) - Марица 1921 (Пловдив 3:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Веселин Марчев 20, 1:1 Емил Гъргоров 45+1, 2:1 Станислав Петров 49, 3:1 Деян Христов 86


временно класиране:
 1. Етър             12 6 5 1 13:7  23 точки
 2. ЦСКА 1948 II     12 6 4 2 18:9  22
 3. Крумовград       12 6 3 3 14:11 21   
 4. Спартак (Плевен) 12 6 3 3 21:11 21
 5. Беласица         12 6 2 4 14:10 20
 6. Литекс           12 5 3 4 14:10 18
 7. Спортист Своге   12 5 3 4 18:17 18
 8. Дунав Русе       12 5 2 5 23:18 17
 9. Марица           12 5 2 5 14:16 17
10. Монтана          12 4 4 4 14:13 16
11. Струмска слава   12 4 4 4 11:15 16
12. Миньор (Пк)      12 3 5 4 15:12 14
13. Лудогорец II     12 4 2 6 10:16 14
14. Созопол          12 3 3 6 10:22 12
15. Добруджа         12 3 3 6 16:18 12
16. Янтра            12 2 6 4 8:12  12
17. Витоша           12 3 3 6 14:19 12
18. Ботев II (Пд)    12 2 3 7 6:17  9

/МД/

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