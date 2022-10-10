Локомотив Пловдив победи като гост Спартак Варна в Първа лига

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига, резултати и голмайстори:

Спартак Варна - Локомотив Пловдив - 0:2 (0:0)

голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 73, 0:2 Бирсент Карагерен 90+5

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Лудогорец - ЦСКА-София - от 19:00 часа

от неделя:

Ботев Враца - Арда Кърджали - 0:0

ЦСКА 1948 - Черно море - 0:0

от събота:

Славия - Септември София - 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13

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Левски - Ботев Пловдив - 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Илиян Стефанов 22

от петък:

Хебър - Локомотив София - 3:2 (2:2)

голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

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Пирин - Берое - 0:0