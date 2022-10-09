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Ботев (Враца) и Арда направиха реми в мач от Първа лига

Христо Бонински
Ботев (Враца) и Арда направиха реми в мач от Първа лига
Ботев (Враца) и Арда направиха реми в мач от Първа лига
Снимка: БТА
Враца,  
09.10.2022 19:45
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Арда Кърджали     0:0

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Черно море

в понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

от събота:
Славия - Септември София        1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13

Левски - Ботев Пловдив          1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Илиян Стефанов 22 

от петък:
Хебър - Локомотив София         3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

Пирин - Берое                   0:0

/ХБ/

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