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Гол на Илиян Стефанов донесе победа на Левски над Ботев (Пловдив)

Христо Бонински
Гол на Илиян Стефанов донесе победа на Левски над Ботев (Пловдив)
Гол на Илиян Стефанов донесе победа на Левски над Ботев (Пловдив)
Снимка: БТА
София,  
08.10.2022 21:54
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Септември София        1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13

Левски - Ботев Пловдив          1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Илиян Стефанов 22 

в неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море

в понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

от петък:
Хебър - Локомотив София         3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

Пирин - Берое                   0:0

/ХБ/

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