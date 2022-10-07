Пирин и Берое не успяха да си вкарат гол

Резултати и голмайстори от мачовете от 13-ия кръг в efbet Лига:

Хебър - Локомотив София 3:2 (2:2)

голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

Пирин - Берое 0:0

в събота:

Славия - Септември София

Левски - Ботев Пловдив

в неделя:

Ботев Враца - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Черно море

в понеделник:

Спартак Варна - Локомотив Пловдив

Лудогорец - ЦСКА-София