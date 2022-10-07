Пирин и Берое не успяха да си вкарат гол

site.btaПирин и Берое не успяха да си вкарат гол
Резултати и голмайстори от мачовете от 13-ия кръг в efbet Лига:
Хебър - Локомотив София 3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61
Пирин - Берое 0:0
в събота:
Славия - Септември София
Левски - Ботев Пловдив
в неделя:
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море
в понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София
/ГК/
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