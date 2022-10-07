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Хебър се наложи срещу Локомотив (София)

Асен Даскалов
Хебър се наложи срещу Локомотив (София)
Хебър се наложи срещу Локомотив (София)
снимка: БТА
София,  
07.10.2022 19:27
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Хебър - Локомотив София         3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

по-късно днес:
Пирин - Берое

събота:
Славия - Септември София
Левски - Ботев Пловдив

неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море

понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

/ГК/

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