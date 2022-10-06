ФКСБ допусна тежка загуба в Дания

site.btaФКСБ допусна тежка загуба в Дания
Футболен турнир Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:
група "А":
Хартс (Шотландия) - Фиорентина (Италия)
РФС (Латвия) - Истанбул Башакшехир (Турция)
1. Истанбул Башакшехир 2 2 0 0 7:0 6 точки 2. Хартс 2 1 0 1 2:4 3 3. РФС Рига 2 0 1 1 1:3 1 4. Фиорентина 2 0 1 1 1:4 1
група "В":
Андерлехт (Белгия) - Уест Хем (Англия) - 0:1
Силкеборг (Дания) - ФК ФКСБ (Румъния) - 5:0
1. Уест Хям 3 3 0 0 7:3 9 точки 2. Андерлехт 3 1 1 1 1:1 4 3. Силкеборг 3 1 0 2 7:4 3 4. ФКСБ 3 0 1 2 1:8 1
група "С":
Лех Познан (Полша) - Апоел Беер Шева (Израел) - 0:0
по-късно днес:
Виляреал (Испания) - Аустрия Виена (Австрия)
1. Виляреал 2 2 0 0 6:4 6 точки 2. Лех Познан 3 1 1 1 7:5 4 3. Апоел Беер Шева 3 0 2 1 1:2 2 4. Aустрия Виена 2 0 1 1 1:4 1
група "D":
Словацко (Чехия) - Ница (Франция) - 0:1
по-късно днес:
Кьолн (Германия) - Партизан (Сърбия)
1. Ница 3 1 2 0 3:2 5 точки 2. Кьолн 2 1 1 0 5:3 4 3. Партизан 2 0 2 0 4:4 2 4. Словацко 3 0 1 2 5:8 1
група "Е":
Днипро-1 (Украйна) - Вадуц (Лихтенщайн) - 2:2
по-късно днес:
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Аполон Лимасол (Кипър)
1. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5:1 6 точки 2. Днипро-1 3 1 1 1 5:4 4 3. Вадуц 3 0 2 1 3:6 2 4. Аполон 2 0 1 1 1:3 1
група "F":
Молде (Норвегия) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - 3:0
по-късно днес:
Гент (Белгия) - Юргорден (Швеция)
1. Гент 2 1 1 0 3:0 4 точки 2. Молде 3 1 1 1 5:3 4 3. Юргорден 2 1 1 0 3:2 4 4. Шамрок 3 0 1 2 0:6 1
група "G":
Сивасспор (Турция) - Балкани (Косово) - 3:4
по-късно днес:
Славия Прага (Чехия) - ЧФР Клуж (Румъния)
1. Славия Прага 2 1 1 0 4:3 4 точки 2. Балкани 3 1 1 1 7:7 4 3. Сивасспор 3 1 1 1 5:5 4 4. ЧФР Клуж 2 0 1 1 1:2 1
група "H":
Пюник (Армения) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 2:0
по-късно днес:
Базел (Швейцария) - Слован Братислава (Словакия)
1. Базел 2 2 0 0 4:1 6 точки 2. Пюник 3 2 0 1 5:3 6 3. Слован 2 0 1 1 0:2 1 4. Жалгирис 3 0 1 2 0:3 1
/ИГ/
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