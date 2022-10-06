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Цървена звезда разгроми Ференцварош за първата си победа в Лига Европа

Ивайло Георгиев
Цървена звезда разгроми Ференцварош за първата си победа в Лига Европа
Цървена звезда разгроми Ференцварош за първата си победа в Лига Европа
Снимка: АП
София,  
06.10.2022 22:07
 (БТА)

Футболен турнир Лига Европа, мачове от груповата фаза:

група "А":
ФК Цюрих (Швейцария) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1:5

по-късно днес:
Арсенал (Англия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 

1. Будьо Глимт       2    1    1    0    3:2    4 точки
2. ПСВ Айндховен     2    1    1    0    6:2    4
3. Арсенал           1    1    0    0    2:1    3
4. ФК Цюрих          3    0    0    3    3:9    0

група "В":
Фенербахче (Турция) - АЕК Ларнака (Кипър) 
Рен (Франция) - Динамо Киев (Украйна)

1. Рен            2    1    1    0    4:3    4    точки
2. Фенербахче     2    1    1    0    4:3    4    
3. АЕК Ларнака    2    1    0    1    2:2    3    
4. Динамо Киев    2    0    0    2    1:3    0

група "С":
ХИК Хелзинки (Финландия) - Лудогорец (България) - 1:1

по-късно днес:
Рома (Италия) - Бетис (Испания)

1. Бетис          2        2        0        0       5:2       6 точки
2. Лудогорец      3        1        1        1       5:5       4
3. Рома           2        1        0        1       4:2       3
4. ХИК Хелзинки   3        0        1        2       1:6       1

група "D":
Малмьо (Швеция) - Унион Берлин (Германия) - 0:1 

по-късно днес: 
Брага (Португалия) - Унион Сен Жилоаз (Белгия) 

1. Брага             2      2       0       0      3:0       6 точки
2. Унион Сен Жилоаз  2      2       0       0      4:2       6
3. Унион (Берлин)    3      1       0       2      1:2       3
4. Малмьо            3      0       0       3      2:6       0

група "Е":
Шериф (Молдова) - Реал Сосиедад (Испания) - 0:2
Омония (Кипър) - Манчестър Юнайтед (Англия) - 2:3

1. Реал Сосиедад     3   3   0   0   5:1   9 точки
2. Манчестър Юнайтед 3   2   0   1   5:3   6
3. Шериф             3   1   0   2   3:4   3
4. Омония            3   0   0   3   3:8   0

група "F":
Щурм Грац (Австрия) - Лацио (Италия)  - 0:0

по-късно днес:
Мидтиланд (Дания) - Фейенорд (Нидерландия)

1. Лацио         3   1   1    1    5:7    4 точки
2. Щурм          3   1   1    1    1:6    4
3. Фейенорд      2   1   0    1    8:4    3 
4. Мидтиланд     2   1   0    1    5:2    3


група "G":
Фрайбург (Германия) - Нант (Франция) 
Олимпиакос (Гърция) - Карабах (Азербайджан)

1. Фрайбург   2    2   0    0      5:1    6 точки
2. Карабах    2    1   0    1      4:2    3    
3. Нант       2    1   0    1      2:4    3
4. Олимпиакос 2    0   0    2      1:5    0

група "Н":
Цървена звезда (Сърбия) - Ференцварош (Унгария) - 4:1
Монако (Франция) - Трабзонспор (Турция) - 3:1

1. Ференцварош    3   2   0   1   5:6   6 точки
2. Монако         3   2   0   1   4:2   6
3. Трабзонспор    3   1   0   2   5:7   3
4. Цървена звезда 3   1   0   2   5:4   3

/МД/

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