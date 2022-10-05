Наполи записа трета поредна победа в група "А" с разгром в Амстердам, Ливърпул надви Рейнджърс и зае второто място

site.btaНаполи записа трета поредна победа в група "А" с разгром в Амстердам, Ливърпул надви Рейнджърс и зае второто място
Шампионска лига по футбол, мачове от груповата фаза:
група "А":
Аякс (Нидерландия) - Наполи (Италия) - 1:6
Ливърпул (Англия) - Рейнджърс (Шотландия) - 2:0
1. Наполи 3 3 0 0 13:2 9 точки 2. Ливърпул 3 2 0 1 5:5 6 3. Аякс 3 1 0 2 6:8 3 4. Рейнджърс 3 0 0 3 0:9 0
група "В":
Брюж (Белгия) - Атлетико Мадрид (Испания) - 2:0
Порто (Португалия) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:0
1. Брюж 3 3 0 0 7:0 9 точки 2. Порто 3 1 0 2 3:6 3 3. Байер Леверкузен 3 1 0 2 2:3 3 4. Атлетико Мадрид 3 1 0 2 2:5 3
група "С":
Байерн Мюнхен (Германия) - Виктория Пилзен (Чехия) - 5:0
Интер (Италия) - Барселона (Испания) - 1:0
1. Байерн Мюнхен 3 3 0 0 9:0 9 точки 2. Интер 3 2 0 1 3:2 6 3. Барселона 3 1 0 2 5:4 3 4. Виктория Пилзен 3 0 0 3 1:12 0
група "D":
Олимпик Марсилия (Франция) - Спортинг Лисабон (Португалия) - 4:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Тотнъм (Англия) - 0:0
1. Спортинг Лисабон 3 2 0 1 6:4 6 точки 2. Тотнъм 3 1 1 1 2:2 4 3. Айнтрахт Франкфурт 3 1 1 1 1:3 4 4. Олимпик Марсилия 3 1 0 2 4:4 3
/АВ/
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