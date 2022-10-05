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Наполи записа трета поредна победа в група "А" с разгром в Амстердам, Ливърпул надви Рейнджърс и зае второто място

Ивайло Георгиев
Наполи записа трета поредна победа в група "А" с разгром в Амстердам, Ливърпул надви Рейнджърс и зае второто място
Наполи записа трета поредна победа в група "А" с разгром в Амстердам, Ливърпул надви Рейнджърс и зае второто място
София,  
05.10.2022 08:27
 (БТА)

Шампионска лига по футбол, мачове от груповата фаза:

група "А":
Аякс (Нидерландия) - Наполи (Италия) - 1:6
Ливърпул (Англия) - Рейнджърс (Шотландия) - 2:0

1. Наполи                 3 3 0 0 13:2 9  точки
2. Ливърпул               3 2 0 1  5:5 6 
3. Аякс                   3 1 0 2  6:8 3 
4. Рейнджърс              3 0 0 3  0:9 0

група "В":
Брюж (Белгия) - Атлетико Мадрид (Испания) - 2:0
Порто (Португалия) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:0

1. Брюж                   3 3 0 0 7:0 9 точки
2. Порто                  3 1 0 2 3:6 3 
3. Байер Леверкузен       3 1 0 2 2:3 3 
4. Атлетико Мадрид        3 1 0 2 2:5 3

група "С": 
Байерн Мюнхен (Германия) - Виктория Пилзен (Чехия) - 5:0
Интер (Италия) - Барселона (Испания) - 1:0

1. Байерн Мюнхен          3 3 0 0  9:0 9 точки
2. Интер                  3 2 0 1  3:2 6 
3. Барселона              3 1 0 2  5:4 3 
4. Виктория Пилзен        3 0 0 3 1:12 0

група "D":
Олимпик Марсилия (Франция) - Спортинг Лисабон (Португалия) - 4:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Тотнъм (Англия) - 0:0

1. Спортинг Лисабон       3 2 0 1 6:4 6 точки
2. Тотнъм                 3 1 1 1 2:2 4 
3. Айнтрахт Франкфурт     3 1 1 1 1:3 4 
4. Олимпик Марсилия       3 1 0 2 4:4 3

 

/АВ/

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