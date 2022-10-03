Ивайло Чочев дръпна на върха при голмайсторите

Лидери в класирането при голмайсторите след срещите от 11-ия кръг на футболната efbet Лига: 12 гола: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) 7 гола: Абубакар Тунгара (Берое) Антоан Бароан (Ботев Пловдив) 6 гола: Брайън Переа (Ботев Враца) Димитър Митков (Локомотив София) Маурисио Гарсес (ЦСКА-София) 5 гола: Бърнард Текпетей (Лудогорец) 4 гола: Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив) Кирил Десподов (Лудогорец) Каули Оливейра (Лудогорец) Матиас Тисера (Лудогорец) Георги Русев (ЦСКА 1948) Брайън Морено (ЦСКА-София) Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември) 3 гола: Елвис Ману (Ботев Пловдив) Марин Петков (Левски) Филип Кръстев (Левски) Бабакар Дион (Локомотив Пловдив) Преслав Боруков (Локомотив Пловдив) Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море) Ангел Бастунов (ЦСКА 1948) Матиа Курьор (Черно море)