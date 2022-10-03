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ЦСКА стигна до труден успех над Пирин

Боян Денчев
ЦСКА стигна до труден успех над Пирин
ЦСКА стигна до труден успех над Пирин
София,  
03.10.2022 19:31
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, резултати и голмайстори от 12-ия кръг на efbet Лига: 

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 – 1:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 53, 1:1 Преслав Боруков 56, 1:2 Джонатан Перейра 67, 1:3 Ивайло Чочев 83 
 
ЦСКА-София - Пирин Благоевград
голмайстори: 1:0 Дюкенс Низон 19-дузпа, 2:0 Брайън Морено 23, 2:1 Иван Тасев 26  

по-късно днес:
Берое Стара Загора - Левски

от събота:
Локомотив София - Лудогорец - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Карлос Франса 71
червени картони: Сисиньо (Лудогорец) 14, Антонио Вутов (Локомотив Сф) 87

от петък:
Септември София - Спартак Варна - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Асен Георгиев 40, 1:1 Виктор Митев 45+3
*пропусната дузпа: Димитър Костадинов (Септември) 90+1

Черно море - Ботев (Враца) – 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мирослав Маринов 8, 1:1 Васил Панайотов 47, 2:1 Матиа Курьор 90+2

Ботев Пловдив - Славия - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Елвис Ману 35
червен картон: Джеймс Ето’о (Ботев Пловдив) 42

от четвъртък:
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Светослав Ковачев 16

/БД/

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