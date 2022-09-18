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Лудогорец загуби първи точки у дома срещу Арда

Христо Бонински
Лудогорец загуби първи точки у дома срещу Арда
Лудогорец загуби първи точки у дома срещу Арда
Снимка: БТА
Разград,  
18.09.2022 21:45
 (БТА)

Първенство на България, срещи от единадесетия кръг на Първа футболна лига:

Левски - ЦСКА-София                     - 2:0
Лудогорец - Арда                        - 1:1

от събота:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 0:1
Локомотив (Пловдив) - Черно море        - 3:0
Славия - Берое                          - 2:0 

от петък:
Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)      - 3:2
Хебър - Ботев (Враца)                  - 0:2
ЦСКА 1948 - Септември (София)          - 1:0

класиране:
 1. Лудогорец (Разград)        9    7   2   0   30:5    23   
 2. ЦСКА 1948                 11    7   2   2   19:9    23 точки
 3. ЦСКА-София                 9    7   1   1   16:5    22 
 4. Локомотив (Пловдив)       10    7   1   2   11:6    22 
 5. Черно море (Варна)        10    6   1   3   12:10   19
 6. Славия (София)             9    6   0   3   12:7    18  
 7. Локомотив София 1929      11    5   3   3   15:11   18
 8. Левски (София)             8    6   0   2   18:4    18
 9. Арда (Кърджали)           10    5   1   4   11:11   16  
10. Берое (Стара Загора)      11    3   2   6   11:21   11
11. Ботев (Враца)             11    3   1   7   12:21   10
12. Септември (София)         11    2   2   7   10:18    8
13. Хебър 1918 (Пазарджик)    11    2   1   8    4:22    7
14. Ботев (Пловдив)           10    2   1   7   13:18    7
15. Пирин (Благоевград)       10    1   3   6    6:14    6    
16. Спартак (Варна)           11    1   1   9    8:26    4

/ХБ/

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