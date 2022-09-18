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Лудогорец стигна само до реми срещу Арда у дома

Христо Бонински
Лудогорец стигна само до реми срещу Арда у дома
Лудогорец стигна само до реми срещу Арда у дома
Снимка: БТА
Разград,  
18.09.2022 21:43
 (БТА)

Първенство на България, срещи от единадесетия кръг на Първа футболна лига:

Левски - ЦСКА-София                      - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Илиян Стефанов 78, 2:0 Уелтън 81

Лудогорец - Арда                         - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Матиас Тисера 1, 1:1 Георги Терзиев 27-автогол 
Червен картон: Джунейт Али (Арда) - 90+2

от събота:
Славия - Берое                          - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Емил Стоев 45+1, 2:0 Камело Нгуена 69 

Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Алан Диас 27

Локомотив (Пловдив) - Черно море        - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Бабакар Дион 12, 2:0 Бирсент Карагарен 59, 3:0 Димитър Илиев 68-дузпа 

от петък:
Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)       - 3:2 (0:0)
голмайстори: 1:0 Божидар Васев 47, 2:0 Мохамед Брахими 52-автогол, 2:1 Антоан Баруан 57-дузпа, 3:1 Румен Руменов 74, 3:2 Елвис Ману 90+5-дузпа

Хебър - Ботев (Враца)                   - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Хлуб Бухал 40-автогол, 0:2 Браян Переа 45

ЦСКА 1948 - Септември (София)           - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 87

/ХБ/

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