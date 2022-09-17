Гладбах с убедителен успех срещу Лайпциг

Борусия Мьонхенгладбах победи РБ Лайпциг с 3:0 в среща от 7-ия кръг на Бундеслигата.

Домакините доминираха и спечелиха убедително, с което нанесоха първа загуба на Лайпциг под ръководството на новия треньор на Лайпциг - Марко Розе, който преди време води именно Гладбах.

Два гола за успеха реализира Йонас Хофман, а веднъж се разписа Рами Бенсебаини.

Гладбах се изкачи на шесто място с 12 точки, а Лайпциг остава 12-и с 8 точки.

Срещи от седмия кръг на първенството на Германия по футбол: Аугсбург - Байерн Мюнхен - 1:0 Байер Леверкузен - Вердер Бремен - 1:1 Борусия Дортмунд - Шалке - 1:0 Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт - 1:3 Борусия Мьонхенгладбах - РБ Лайпциг - 3:0 в неделя: Унион Берлин - Волфсбург Бохум - Кьолн Хофенхайм - Фрайбург от петък: Майнц - Херта Берлин - 1:1 временно класиране: 1. Борусия Дортмунд 7 5 0 2 9:7 15 точки 2. Унион Берлин 6 4 2 0 13:4 14 3. Фрайбург 6 4 1 1 10:5 13 4. Байерн Мюнхен 7 3 3 1 19:6 12 5. Хофенхайм 6 4 0 2 12:7 12 6. Борусия Мьонхенгладбах 7 3 3 1 10:5 12 7. Айнтрахт Франкфурт 7 3 2 2 14:13 11 8. Майнц 05 7 3 2 2 7:10 11 9. Кьолн 6 2 3 1 10:7 9 10. Вердер Бремен 7 2 3 2 13:12 9 11. Аугсбург 7 3 0 4 5:10 9 12. РБ Лайпциг 7 2 2 3 9:12 8 13. Херта Берлин 7 1 3 3 7:9 6 14. Шалке 04 7 1 3 3 8:14 6 15. Байер Леверкузен 7 1 2 4 9:12 5 16. Щутгарт 7 0 5 2 7:10 5 17. Волфсбург 6 1 2 3 5:10 5 18. Бохум 6 0 0 6 4:18 0