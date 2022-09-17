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Гладбах с убедителен успех срещу Лайпциг

Мирослав Димитров
Гладбах с убедителен успех срещу Лайпциг
Гладбах с убедителен успех срещу Лайпциг
снимка: АП
Берлин,  
17.09.2022 21:55
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах победи РБ Лайпциг с 3:0 в среща от 7-ия кръг на Бундеслигата.

Домакините доминираха и спечелиха убедително, с което нанесоха първа загуба на Лайпциг под ръководството на новия треньор на Лайпциг - Марко Розе, който преди време води именно Гладбах.

Два гола за успеха реализира Йонас Хофман, а веднъж се разписа Рами Бенсебаини.

Гладбах се изкачи на шесто място с 12 точки, а Лайпциг остава 12-и с 8 точки.

Срещи от седмия кръг на първенството на Германия по футбол:

Аугсбург - Байерн Мюнхен - 1:0
Байер Леверкузен - Вердер Бремен - 1:1
Борусия Дортмунд - Шалке - 1:0
Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт - 1:3
Борусия Мьонхенгладбах - РБ Лайпциг - 3:0

в неделя:
Унион Берлин - Волфсбург
Бохум - Кьолн
Хофенхайм - Фрайбург

от петък:
Майнц - Херта Берлин - 1:1

временно класиране:
 1. Борусия Дортмунд        7  5 0 2 9:7   15 точки
 2. Унион Берлин            6  4 2 0 13:4  14 
 3. Фрайбург                6  4 1 1 10:5  13 
 4. Байерн Мюнхен           7  3 3 1 19:6  12  
 5. Хофенхайм               6  4 0 2 12:7  12 
 6. Борусия Мьонхенгладбах  7  3 3 1 10:5  12
 7. Айнтрахт Франкфурт      7  3 2 2 14:13 11
 8. Майнц 05                7  3 2 2 7:10  11
 9. Кьолн                   6  2 3 1 10:7   9
10. Вердер Бремен           7  2 3 2 13:12  9
11. Аугсбург                7  3 0 4 5:10   9
12. РБ Лайпциг              7  2 2 3 9:12   8
13. Херта Берлин            7  1 3 3 7:9    6
14. Шалке 04                7  1 3 3 8:14   6
15. Байер Леверкузен        7  1 2 4 9:12   5
16. Щутгарт                 7  0 5 2 7:10   5
17. Волфсбург               6  1 2 3 5:10   5
18. Бохум                   6  0 0 6 4:18   0

/МД/

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