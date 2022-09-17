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Вторият отбор на Лудогорец надигра Етър като гост

Христо Бонински
Вторият отбор на Лудогорец надигра Етър като гост
Вторият отбор на Лудогорец надигра Етър като гост
Снимка: БТА
Велико Търново,  
17.09.2022 21:02
 (БТА)

Мачове от десетия кръг на Втора лига:

Добруджа (Добрич) - Янтра (Габрово) - 2:0
голмайстори: 1:0 Ивайло Лазаров 21-дузпа, 2:0 Андриан Димитров 90+2
Крумовград - Созопол - 1:2   
голмайстор: 0:1 Тодор Петков 12, 1:1 Стамен Бояджиев 43-автогол, 1:2 Тодор Петков 45
Ботев II (Пловдив) - Марица (Пловдив) - 1:0
голмайстор: 1:0 Димитър Балинов 2
Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 3:2
голмайстори: 1:0 Илия Русинов 13, 1:1 Васил Шопов 28, 2:1 Илия Русинов 50, 3:1 Йоан Маринов 79, 3:2 Кристиян Иванов 82
Беласица (Петрич) - Струмска слава (Радомир) - 3:0
голмайстори: 1:0 Мариян Вангелов 28, 2:0 Владимир Гогов 51, 3:0 Валентин Костов 90+1
Миньор (Перник) - ЦСКА 1948 II - 1:4 
голмайстори: 0:1 Георги Иванов 13, 0:2 Денислав Александров 18, 0:3 Валентин Йосков 51, 1:3 Стелиан Георгиев 71, 1:4 Денислав Александров 77

Етър (Велико Търново) - Лудогорец II - 0:1
голмайстор: 0:1 Хюсеин Кельовлуев 9

Утре от 14:00 часа:
Монтана - Дунав (Русе)
От 17:00 часа:
Витоша (Бистрица) - Литекс (Ловеч)

временно класиране:
 1. Спартак (Плевен)    10   6   1   3   20:10    19
 2. ЦСКА 1948 II        10   5   4   1   15:7     19
 3. Етър                10   4   5   1   10:6     17
 4. Беласица            10   5   1   4   12:9     16
 5. Струмска слава      10   4   4   2   10:9     16
 6. Крумовград          10   4   3   3   12:11    15
 7. Спортист            10   4   3   3   13:14    15
 8. Марица              10   4   2   4   12:13    14
 9. Монтана              9   3   4   2   8:8      13
10. Добруджа            10   3   3   4   14:14    12
11. Литекс               9   3   3   3   11:8     12
12. Янтра               10   2   6   2   8:9      12
13. Дунав                9   3   2   4   14:11    11
14. Лудогорец II        10   3   2   5   8:14     11
15. Созопол             10   3   2   5   8:17     11
16. Миньор (Пк)         10   2   4   4   12:12    10
17. Витоша               9   2   3   4   9:12      9
18. Ботев II (Пд)       10   1   2   7   1:16      5

/ХБ/

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