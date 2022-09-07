Барселона освободи Пянич

Барселона освободи Миралем Пянич и бившият футболист на Ювентус и Рома ще се присъедини към клуб Шарджа от ОАЕ. Той изкара период под наем в Бешикташ през миналия сезон, когато стана ясно, че е ненужен при каталунците.

"Барселона и Миралем Пянич разтрогнаха по взаимно съгласие договора, който ги обвързваше до края на сезон 2023/2024", съобщават от клуба.

"Благодарим на футболиста за професионализма и отдадеността към Барса. Желаем му всичко най-добро в бъдеще".