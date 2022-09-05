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Септември и Черно море не се победиха

Христо Бонински
Септември и Черно море не се победиха
Септември и Черно море не се победиха
Снимка: БТА
София,  
05.09.2022 19:28
 (БТА)

Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Черно море      0:0

червен картон: Маси Кета (Черно море) 50

От 20:00 часа
Левски - Арда Кърджали 


от неделия:

Лудогорец - Хебър                           6:0 (4:0)

голмайстори: 1:0 Иван Йорданов 4, 2:0 Рик Джонатан 28, 3:0 Бърнард Текпетей 37, 4:0 Спас Делев 44, 5:0 Спас Делев 48, 6:0 Кирил Десподов 61                                 

ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора             4:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Ангел Бастунов 14, 2:0 Парвиз Умарбаев 25, 3:0 Ивайло Чочев 72, 4:0 Александър Колев 89

от събота:

Спартак Варна - ЦСКА-София                 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Дауда Бамба 40

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив    1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Бабакар Дион 49

от петък:

Пирин Благоевград - Ботев Враца          2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68

червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80
Славия - Локомотив София  - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64

 

/ХБ/

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