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Септември и Черно море направиха нулево равенство в Първа лига

Христо Бонински
Септември и Черно море направиха нулево равенство в Първа лига
Септември и Черно море направиха нулево равенство в Първа лига
Снимка: БТА
София,  
05.09.2022 19:24
 (БТА)

Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Черно море       - 0:0

по-късно:
Левски - Арда Кърджали      

от неделя
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора     - 4:0
Лудогорец - Хебър                  - 6:0  

от събота:
Спартак Варна - ЦСКА-София         - 0:1
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив  - 1:0

от петък:
Пирин Благоевград - Ботев Враца    - 2:1  
Славия - Локомотив София           - 2:1
 
Временно класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          9    6   2   1   18:7    20 точки 
 2. ЦСКА-София                    7    6   1   0   14:3    19 
 3. Лудогорец (Разград)           6    5   1   0   19:4    16
 4. Черно море (Варна)            8    5   1   2   11:7    16 
 5. Локомотив (Пловдив)           8    5   1   2    7:6    16  
 6. Арда (Кърджали)               8    5   0   3   10:8    15  
 7. Славия (София)                7    5   0   2   10:5    15 
 8. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 9. Локомотив София 1929          9    3   3   3   11:9    12
10. Септември (София)             9    2   2   5   10:16    8
11. Берое (Стара Загора)          9    2   2   5    8:18    8
12. Ботев (Враца)                 9    2   1   6   10:17    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        8    2   1   5    4:13    7
14. Пирин (Благоевград)           9    1   3   5    6:13    6    
15. Ботев (Пловдив)               8    1   1   6    9:15    4
16. Спартак (Варна)               9    0   1   8    4:21    1

 

/ХБ/

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