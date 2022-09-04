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Лудогорец се качи на второто място след успех над Хебър

Христо Бонински
Лудогорец се качи на второто място след успех над Хебър
Лудогорец се качи на второто място след успех над Хебър
Снимка: БТА
Разград,  
04.09.2022 22:56
 (БТА)

Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора     - 4:0
Лудогорец - Хебър                  - 6:0  

от събота:
Спартак Варна - ЦСКА-София         - 0:1
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив  - 1:0

от петък:
Пирин Благоевград - Ботев Враца    - 2:1  
Славия - Локомотив София           - 2:1
 
в понеделник:   
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали 

Временно класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          9    6   2   1   18:7    20 точки 
 2. Лудогорец (Разград)           7    6   1   0   25:4    19
 3. ЦСКА-София                    7    6   1   0   14:3    19 
 4. Локомотив (Пловдив)           8    5   1   2    7:6    16  
 5. Черно море (Варна)            7    5   0   2   11:7    15 
 6. Арда (Кърджали)               8    5   0   3   10:8    15  
 7. Славия (София)                7    5   0   2   10:5    15 
 8. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 9. Локомотив София 1929          9    3   3   3   11:9    12
10. Берое (Стара Загора)          9    2   2   5    8:18    8
11. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
12. Ботев (Враца)                 9    2   1   6   10:17    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        9    2   1   6    4:19    7
14. Пирин (Благоевград)           9    1   3   5    6:13    6    
15. Ботев (Пловдив)               8    1   1   6    9:15    4
16. Спартак (Варна)               9    0   1   8    4:21    1

/ХБ/

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