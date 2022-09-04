Лудогорец спечели безпроблемна победа срещу Хебър

site.btaЛудогорец спечели безпроблемна победа срещу Хебър
Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:
Лудогорец - Хебър 6:0 (4:0)
голмайстори: 1:0 Иван Йорданов 4, 2:0 Рик Джонатан 28, 3:0 Бърнард Текпетей 37, 4:0 Спас Делев 44, 5:0 Спас Делев 48, 6:0 Кирил Десподов 61
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ангел Бастунов 14, 2:0 Парвиз Умарбаев 25, 3:0 Ивайло Чочев 72, 4:0 Александър Колев 89
от събота:
Спартак Варна - ЦСКА-София 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Дауда Бамба 40
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Бабакар Дион 49
от петък:
Пирин Благоевград - Ботев Враца 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68
червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80
Славия - Локомотив София - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64
в понеделник:
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали
/ХБ/
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