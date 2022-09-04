Лудогорец спечели безпроблемна победа срещу Хебър

Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:

Лудогорец - Хебър 6:0 (4:0)

голмайстори: 1:0 Иван Йорданов 4, 2:0 Рик Джонатан 28, 3:0 Бърнард Текпетей 37, 4:0 Спас Делев 44, 5:0 Спас Делев 48, 6:0 Кирил Десподов 61

ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора 4:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Ангел Бастунов 14, 2:0 Парвиз Умарбаев 25, 3:0 Ивайло Чочев 72, 4:0 Александър Колев 89

от събота:

Спартак Варна - ЦСКА-София 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Дауда Бамба 40

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Бабакар Дион 49

от петък:

Пирин Благоевград - Ботев Враца 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68

червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80

Славия - Локомотив София - 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64

в понеделник:

Септември София - Черно море

Левски - Арда Кърджали