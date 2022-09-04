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Литекс победи дубъла на Ботев Пловдив като гост

Мирослав Димитров
Литекс победи дубъла на Ботев Пловдив като гост
Литекс победи дубъла на Ботев Пловдив като гост
София,  
04.09.2022 19:08
 (БТА) 
Мачове от осмия кръг на Втора лига

Ботев II (Пловдив) - Литекс - 0:1 (0:1)

от 19:00 часа:
Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово)

от събота:
Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79
Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52

в понеледник от 17:00 часа:
Лудогорец II - Созопол
Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир)
Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II

във вторник от 16:00 часа:
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)

от 18:30 часа:
Монтана - Спартак (Плевен)

временно класиране
1. Струмска слава   7   4   3   0   10:3  15
2. Крумовград       8   4   2   2   9:7   14
3. Спартак (Пл)     7   4   1   2   14:6  13
4. Етър             7   3   4   0   9:5   13
5. Марица           8   4   1   3   10:10 13
6. Монтана          7   3   3   1   9:6   12
7. Литекс           8   3   2   3   11:8  11
8. ЦСКА 1948 II     7   2   4   1   7:6   10
9. Беласица         7   3   1   3   8:8   10
10. Добруджа        8   2   3   3   11:12  9
11. Спортист        7   2   3   2   7:9    9
12. Янтра           7   1   6   0   7:6    9
13. Миньор          7   2   3   2   11:7   9
14. Дунав           8   2   2   4   9:11   8
15. Витоша          7   2   2   3   8:10   8
16. Лудогорец II    7   2   1   4   6:12   7
17. Созопол         7   1   1   5   3:14   4
18. Ботев II (Пд)   8   0   2   6   2:11   2

/МД/

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