Айнтрахт постигна убедителна победа над Лайпциг

Айнтрахт Франкфурт постигна втора победа за сезона в Бундеслигата след домакински успех с 4:0 над РБ Лайпциг.

Японецът Даичи Камада откри резултата в 16-а минута, а само шест по-късно капитанът Себастиан Роде покачи на 2:0.

Айнтрахт атакуваше по-опасно и след почивката и бразилецът Тута вкара трети гол в 67-а минута.

Крайното 4:0 оформи колумбийският нападател Рафаел Боре от дузпа шест минути преди края.

С победата тимът от Франкфурт се изкачи на 9-о място с 8 точки, докато Лайпциг е 11-и с 5 точки.

Мачове от петия кръг в шампионата на Германия по футбол: Байер Леверкузен - Фрайбург 2:3 Бохум - Вердер Бремен 0:2 Щутгарт - Шалке 04 1:1 Унион Берлин - Байерн Мюнхен 1:1 Волфсбург - Кьолн 2:4 Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг 4:0 от петък: Борусия Дортмунд - Хофенхайм 1:0 неделя: Аугсбург - Херта Берлин Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 класиране 1. Фрайбург 5 4 0 1 10:5 12 точки 2. Борусия Дортмунд 5 4 0 1 8:4 12 3. Байерн Мюнхен 5 3 2 0 17:3 11 4. Унион Берлин 5 3 2 0 12:4 11 5. Кьолн 5 2 3 0 10:6 9 6. Хофенхайм 5 3 0 2 8:6 9 7. Борусия Мьонхенгладбах 4 2 2 0 7:4 8 8. Вердер Бремен 5 2 2 1 12:10 8 9. Айнтрахт Франкфурт 5 2 2 1 11:11 8 10. Майнц 4 2 1 1 4:5 7 11. РБ Лайпциг 5 1 2 2 6:9 5 12. Щутгарт 5 0 4 1 4:5 4 13. Байер Леверкузен 5 1 0 4 6:9 3 14. Аугсбург 4 1 0 3 3:8 3 15. Шалке 04 5 0 3 2 5:12 3 16. Волфсбург 5 0 2 3 4:10 2 17. Херта Берлин 4 0 1 3 2:6 1 18. Бохум 5 0 0 5 3:15 0