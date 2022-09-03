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Айнтрахт постигна убедителна победа над Лайпциг

Мирослав Димитров
Айнтрахт постигна убедителна победа над Лайпциг
Айнтрахт постигна убедителна победа над Лайпциг
Треньорът на Айнтрахт Оливер Гласнер е доволен от своите възпитаници след убедителния успех над Лайпциг. Снимка: АП
Франкфурт,  
03.09.2022 21:26
 (БТА)

Айнтрахт Франкфурт постигна втора победа за сезона в Бундеслигата след домакински успех с 4:0 над РБ Лайпциг.

Японецът Даичи Камада откри резултата в 16-а минута, а само шест по-късно капитанът Себастиан Роде покачи на 2:0.

Айнтрахт атакуваше по-опасно и след почивката и бразилецът Тута вкара трети гол в 67-а минута.

Крайното 4:0 оформи колумбийският нападател Рафаел Боре от дузпа шест минути преди края.

С победата тимът от Франкфурт се изкачи на 9-о място с 8 точки, докато Лайпциг е 11-и с 5 точки.

Мачове от петия кръг в шампионата на Германия по футбол: 

Байер Леверкузен - Фрайбург         2:3
Бохум - Вердер Бремен               0:2
Щутгарт - Шалке 04                  1:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        1:1
Волфсбург - Кьолн                   2:4
Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг     4:0

от петък:
Борусия Дортмунд - Хофенхайм        1:0

неделя: 
Аугсбург - Херта Берлин 
Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05

класиране
1. Фрайбург                5  4 0 1 10:5 12 точки
2. Борусия Дортмунд        5  4 0 1 8:4  12
3. Байерн Мюнхен           5  3 2 0 17:3 11 
4. Унион Берлин            5  3 2 0 12:4 11
5. Кьолн                   5  2 3 0 10:6  9
6. Хофенхайм               5  3 0 2 8:6   9 
7. Борусия Мьонхенгладбах  4  2 2 0 7:4   8
8. Вердер Бремен           5  2 2 1 12:10 8
9. Айнтрахт Франкфурт      5  2 2 1 11:11 8
10. Майнц                  4  2 1 1 4:5   7
11. РБ Лайпциг             5  1 2 2 6:9   5
12. Щутгарт                5  0 4 1 4:5   4
13. Байер Леверкузен       5  1 0 4 6:9   3
14. Аугсбург               4  1 0 3 3:8   3
15. Шалке 04               5  0 3 2 5:12  3
16. Волфсбург              5  0 2 3 4:10  2
17. Херта Берлин           4  0 1 3 2:6   1
18. Бохум                  5  0 0 5 3:15  0

 

/МД/

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