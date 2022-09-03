Крумовград излезе втори във Втора лига с успех над Дунав, Марица обърна Добруджа като гост

Мачове от осмия кръг на Втора лига

Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79 Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52 утре от 17:00 часа: Ботев II (Пловдив) - Литекс от 19:00 часа: Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово) в понеледник от 17:00 часа: Лудогорец II - Созопол Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир) Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II във вторник от 16:00 часа: Беласица (Петрич) - Миньор (Перник) от 18:30 часа: Монтана - Спартак (Плевен) временно класиране 1. Струмска слава 7 4 3 0 10:3 15 2. Крумовград 8 4 2 2 9:7 14 3. Спартак (Пл) 7 4 1 2 14:6 13 4. Етър 7 3 4 0 9:5 13 5. Марица 8 4 1 3 10:10 13 6. Монтана 7 3 3 1 9:6 12 7. ЦСКА 1948 II 7 2 4 1 7:6 10 8. Беласица 7 3 1 3 8:8 10 9. Добруджа 8 2 3 3 11:12 9 10. Спортист 7 2 3 2 7:9 9 11. Янтра 7 1 6 0 7:6 9 12. Миньор 7 2 3 2 11:7 9 13. Дунав 8 2 2 4 9:11 8 14. Витоша 7 2 2 3 8:10 8 15. Литекс 7 2 2 3 10:8 8 16. Лудогорец II 7 2 1 4 6:12 7 17. Созопол 7 1 1 5 3:14 4 18. Ботев II (Пд) 7 0 2 5 2