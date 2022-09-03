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Крумовград излезе втори във Втора лига с успех над Дунав, Марица обърна Добруджа като гост

Христо Бонински
Крумовград излезе втори във Втора лига с успех над Дунав, Марица обърна Добруджа като гост
Крумовград излезе втори във Втора лига с успех над Дунав, Марица обърна Добруджа като гост
Снимка: БТА
Добрич,  
03.09.2022 19:06
 (БТА)

Мачове от осмия кръг на Втора лига

Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79
Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52

утре от 17:00 часа:
Ботев II (Пловдив) - Литекс

от 19:00 часа:
Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово)

в понеледник от 17:00 часа:
Лудогорец II - Созопол
Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир)
Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II

във вторник от 16:00 часа:
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)

от 18:30 часа:
Монтана - Спартак (Плевен)

временно класиране
1. Струмска слава   7   4   3   0   10:3    15
2. Крумовград       8   4   2   2   9:7 14
3. Спартак (Пл)     7   4   1   2   14:6    13
4. Етър             7   3   4   0   9:5 13
5. Марица           8   4   1   3   10:10 13
6. Монтана          7   3   3   1   9:6 12
7. ЦСКА 1948 II     7   2   4   1   7:6 10
8. Беласица         7   3   1   3   8:8 10
9. Добруджа         8   2   3   3   11:12   9
10. Спортист        7   2   3   2   7:9 9
11. Янтра           7   1   6   0   7:6 9
12. Миньор          7   2   3   2   11:7    9
13. Дунав           8   2   2   4   9:11    8
14. Витоша          7   2   2   3   8:10    8
15. Литекс          7   2   2   3   10:8    8
16. Лудогорец II    7   2   1   4   6:12    7
17. Созопол         7   1   1   5   3:14    4
18. Ботев II (Пд)   7   0   2   5   2

/ХБ/

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