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Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига

Георги Крумов
Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига
снимка: БТА
София,  
30.08.2022 18:28
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига:

3 септември 2022 година, събота, 17:00 часа:
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Марица 1921
ГС: Станимир Георгиев Тодоров    
АС1: Милен Дончев Арабаджиев    АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров                
СН: Живко Герганов Недялков     
 
3 септември 2022 година, събота, 17:00 часа:
ФК Крумовград - Дунав Русе
ГС: Иван Стефанов Иванов    
АС1: Асен Крумов Крумов    АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Вилиян Весков Видинов                
СН: Георги Иванов Хаджийски     
 
4 септември 2022 година, неделя, 17:00 часа:
Ботев Пловдив II - ФК Литекс Ловеч
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    
АС1: Красимир Владимиров Миланов    АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев                
СН: Милко Петков Николов     
 
4 септември 2022 година, неделя, 19:00 часа:
ФК Етър Велико Търново - ОФК Янтра 2019
ГС: Валентин Станчев Железов    
АС1: Мирослав Николаев Желев    АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ти: Борис Борисов Попов                
СН: Ивайло Серьожев Лазаров     
 
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
Спортист 2009 - ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Иванов Иванов    
АС1: Йордан Петров Петров    АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев                
СН: Веселин Мишев Добриянов     
 
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:.
ФК Витоша - ФК Струмска слава 1927
ГС: Стилян Стоянов Колев    
АС1: Николай Иванов Михайлов    АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Михаел Петков Павлов                
СН: Иво Величков Боев     
 
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Созопол
ГС: Красен Иванов Георгиев    
АС1: Живко Руменов Петров    АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев                
СН: Камен Михайлов Алексиев     
 
6 септември 2022 година, вторник, 16:00 часа:
ОФК Беласица - Миньор
ГС: Мартин Иванов Марков    
АС1: Мартин Руменов Ангелов    АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН: Крум Добринов Стоилов     
 
6 септември 2022 година, вторник, 18:30 часа:
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Ивайло Красимиров Ненков    
АС1: Владимир Ангелов Велев    АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Васил Петров Минев                
СН: Пламен Божидаров Мехлемов     

/ГК/

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