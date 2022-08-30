site.btaСъдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг във Втора лига:
3 септември 2022 година, събота, 17:00 часа:
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Марица 1921
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Живко Герганов Недялков
3 септември 2022 година, събота, 17:00 часа:
ФК Крумовград - Дунав Русе
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Георги Иванов Хаджийски
4 септември 2022 година, неделя, 17:00 часа:
Ботев Пловдив II - ФК Литекс Ловеч
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Милко Петков Николов
4 септември 2022 година, неделя, 19:00 часа:
ФК Етър Велико Търново - ОФК Янтра 2019
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
Спортист 2009 - ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
СН: Веселин Мишев Добриянов
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:.
ФК Витоша - ФК Струмска слава 1927
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Иво Величков Боев
5 септември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Созопол
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Живко Руменов Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Камен Михайлов Алексиев
6 септември 2022 година, вторник, 16:00 часа:
ОФК Беласица - Миньор
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Крум Добринов Стоилов
6 септември 2022 година, вторник, 18:30 часа:
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Васил Петров Минев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
/ГК/
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