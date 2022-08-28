Подробно търсене

Левски победи Ботев (Враца) като гост

Ивайло Георгиев
Левски победи Ботев (Враца) като гост
Левски победи Ботев (Враца) като гост
Враца,  
28.08.2022 22:53
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - Левски - 0:2
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 0:0

от събота:
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна) - 3:2
Арда (Кърджали) - Славия - 1:0

в петък:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0
Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1

в понеделник:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) 
ЦСКА-София - ЦСКА 1948

 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          7    5   2   0   13:5    17 точки
 2. Черно море (Варна)            6    5   0   1    9:4    15 
 3. Арда (Кърджали)               8    5   0   3    10:8   15   
 4. Лудогорец (Разград)           5    4   1   0   16:2    13 
 5. ЦСКА-София                    5    4   1   0   11:2    13
 6. Локомотив (Пловдив)           7    4   1   2    6:6    13
 7. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 8. Славия (София)                6    4   0   2    8:4    12 
 9. Локомотив София 1929          8   3   3   2    10:7    12
10. Берое (Стара Загора)          8    2   2   4    8:14    8
11. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
12. Ботев (Враца)                 8    2   1   5    9:15    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        8    2   1   5    4:13    7
14. Ботев (Пловдив)               7    1   1   5    9:14    4
15. Пирин (Благоевград)           8    0   3   6    4:12    3    
16. Спартак (Варна)               8    0   1   7    4:20    1

 

 

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:07 на 29.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация