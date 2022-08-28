Левски победи Ботев (Враца) като гост

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - Левски - 0:2

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 0:0

от събота:

Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна) - 3:2

Арда (Кърджали) - Славия - 1:0

в петък:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1

в понеделник:

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

ЦСКА-София - ЦСКА 1948

1. ФК ЦСКА 1948 (София) 7 5 2 0 13:5 17 точки 2. Черно море (Варна) 6 5 0 1 9:4 15 3. Арда (Кърджали) 8 5 0 3 10:8 15 4. Лудогорец (Разград) 5 4 1 0 16:2 13 5. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13 6. Локомотив (Пловдив) 7 4 1 2 6:6 13 7. Левски (София) 5 4 0 1 12:1 12 8. Славия (София) 6 4 0 2 8:4 12 9. Локомотив София 1929 8 3 3 2 10:7 12 10. Берое (Стара Загора) 8 2 2 4 8:14 8 11. Септември (София) 8 2 1 5 10:16 7 12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 9:15 7 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 1 5 4:13 7 14. Ботев (Пловдив) 7 1 1 5 9:14 4 15. Пирин (Благоевград) 8 0 3 6 4:12 3 16. Спартак (Варна) 8 0 1 7 4:20 1