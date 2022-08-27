Арда победи Славия

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Славия - 1:0

по-късно днес:

Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна)

в петък:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1

в неделя:

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)

Ботев (Враца) - Левски

в понеделник:

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

ЦСКА-София - ЦСКА 1948

1. ФК ЦСКА 1948 (София) 7 5 2 0 13:5 17 точки 2. Черно море (Варна) 6 5 0 1 9:4 15 3. Арда (Кърджали) 8 5 0 3 10:8 15 4. Лудогорец (Разград) 5 4 1 0 16:2 13 5. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13 6. Локомотив (Пловдив) 7 4 1 2 6:6 13 7. Славия (София) 6 4 0 2 8:4 12 8. Левски (София) 4 3 0 1 10:1 9 9. Локомотив София 1929 7 2 3 2 7:5 9 10. Берое (Стара Загора) 8 2 2 4 8:14 8 11. Ботев (Враца) 7 2 1 4 9:13 7 12. Септември (София) 8 2 1 5 10:16 7 13. Хебър 1918 (Пазарджик) 7 2 0 5 4:13 6 14. Ботев (Пловдив) 7 1 1 5 9:14 4 15. Пирин (Благоевград) 7 0 2 6 4:12 2 16. Спартак (Варна) 7 0 1 6 2:17 1