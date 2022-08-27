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Арда победи Славия

Ивайло Георгиев
Арда победи Славия
Арда победи Славия
Кърджали,  
27.08.2022 20:37
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Славия - 1:0

по-късно днес:
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна)

в петък:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0
Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1

в неделя: 
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Ботев (Враца) - Левски

в понеделник:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) 
ЦСКА-София - ЦСКА 1948

 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          7    5   2   0   13:5    17 точки
 2. Черно море (Варна)            6    5   0   1    9:4    15 
 3. Арда (Кърджали)               8    5   0   3    10:8    15   
 4. Лудогорец (Разград)           5    4   1   0   16:2    13 
 5. ЦСКА-София                    5    4   1   0   11:2    13
 6. Локомотив (Пловдив)           7    4   1   2    6:6    13
 7. Славия (София)                6    4   0   2    8:4    12 
 8. Левски (София)                4    3   0   1   10:1     9    
 9. Локомотив София 1929          7    2   3   2    7:5     9
10. Берое (Стара Загора)          8    2   2   4    8:14    8
11. Ботев (Враца)                 7    2   1   4    9:13    7
12. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        7    2   0   5    4:13    6
14. Ботев (Пловдив)               7    1   1   5    9:14    4
15. Пирин (Благоевград)           7    0   2   6    4:12    2    
16. Спартак (Варна)               7    0   1   6    2:17    1

 

/КМ/

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