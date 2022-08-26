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Шампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат

Асен Даскалов
Шампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат
Шампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат
снимка: НВЛ
София,  
26.08.2022 18:31
 (БТА)

Шампионът Хебър ще посрещне Славия в първия кръг от новия волейболно първенство на България, отреди тегленият в петък жребий. 

В други от най-интересните мачове от първия ден на новия сезон Левски София е домакин на Монтана, а Дея спорт ще играе у дома Берое 2016.

Новият шампионат ще започне през октомври.   

Жребий за първия кръг в новия шампионат:
Хебър - Славия 
Левски София - Монтана 
Дея спорт - Берое 2016
Нефтохимик 2010 - Пирин Разлог 
Марек Юнион-Ивкони - Черно море 
ЦСКА - Добруджа 07 

/ГК/

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