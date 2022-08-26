Шампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат

site.btaШампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат
Шампионът Хебър ще посрещне Славия в първия кръг от новия волейболно първенство на България, отреди тегленият в петък жребий.
В други от най-интересните мачове от първия ден на новия сезон Левски София е домакин на Монтана, а Дея спорт ще играе у дома Берое 2016.
Новият шампионат ще започне през октомври.
Жребий за първия кръг в новия шампионат:
Хебър - Славия
Левски София - Монтана
Дея спорт - Берое 2016
Нефтохимик 2010 - Пирин Разлог
Марек Юнион-Ивкони - Черно море
ЦСКА - Добруджа 07
/ГК/
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