Шампионът Хебър приема Славия в първия кръг на новия волейболен шампионат

Шампионът Хебър ще посрещне Славия в първия кръг от новия волейболно първенство на България, отреди тегленият в петък жребий.

В други от най-интересните мачове от първия ден на новия сезон Левски София е домакин на Монтана, а Дея спорт ще играе у дома Берое 2016.

Новият шампионат ще започне през октомври.

Жребий за първия кръг в новия шампионат:

Хебър - Славия

Левски София - Монтана

Дея спорт - Берое 2016

Нефтохимик 2010 - Пирин Разлог

Марек Юнион-Ивкони - Черно море

ЦСКА - Добруджа 07