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Дунав Русе привлече френски офанзивен футболист

Димитър Вельов
Дунав Русе привлече френски офанзивен футболист
Дунав Русе привлече френски офанзивен футболист
Русе,  
26.08.2022 18:11
 (БТА)

Втородивизионният Дунав Русе привлече в състава си френския офанзивен футболист Юго Комано, съобщиха от клуба.

22-годишният Комано, който е юноша на Метц, изкара 10-девни проби и впечатли старши треньора Мартин Цирков със сериозно влагане и мотивация в тренировъчния процес.

Той подписа днес личния си договор с Дунав и дори беше картотекиран навреме за утрешното домакинство на Добруджа от Втора лига.

Комано подсилва русенци като свободен агент. През миналия сезон той е бил част от словенския Табор Сежана, а преди това е играл в Диферданж от Люксембург, с който има и едно участие в квалификациите на Лига Европа при поражението с 0:3 от босненския Зрински Мостар на 27 август 2020 година.

 

/ДВ/

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