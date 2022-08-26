Дунав Русе привлече френски офанзивен футболист

Втородивизионният Дунав Русе привлече в състава си френския офанзивен футболист Юго Комано, съобщиха от клуба.



22-годишният Комано, който е юноша на Метц, изкара 10-девни проби и впечатли старши треньора Мартин Цирков със сериозно влагане и мотивация в тренировъчния процес.



Той подписа днес личния си договор с Дунав и дори беше картотекиран навреме за утрешното домакинство на Добруджа от Втора лига.



Комано подсилва русенци като свободен агент. През миналия сезон той е бил част от словенския Табор Сежана, а преди това е играл в Диферданж от Люксембург, с който има и едно участие в квалификациите на Лига Европа при поражението с 0:3 от босненския Зрински Мостар на 27 август 2020 година.