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Любомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог

Асен Даскалов
Любомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог
Любомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог
снимка: официален сайт на Пирин Разлог
Разлог,  
26.08.2022 13:46
 (БТА)

Любомир Агонцев ще продължи да играе за волейболния Пирин, съобщиха от волейболния клуб от Разлог в петък.

"Любомир Агонцев остава в Пирин и през новия сезон. Време е за нови и незабравими емоции", написаха от Пирин в официалната си страница във Фейсбук.

35-годишният разпределител е бивш състезател на Монтана и Хебър.

През новия сезон отборът от Разлог отново ще бъде воден от треньора Благовест Катранджиев.

/ГК/

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