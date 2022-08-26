Любомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог

site.btaЛюбомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог
Любомир Агонцев ще продължи да играе за волейболния Пирин, съобщиха от волейболния клуб от Разлог в петък.
"Любомир Агонцев остава в Пирин и през новия сезон. Време е за нови и незабравими емоции", написаха от Пирин в официалната си страница във Фейсбук.
35-годишният разпределител е бивш състезател на Монтана и Хебър.
През новия сезон отборът от Разлог отново ще бъде воден от треньора Благовест Катранджиев.
/ГК/
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