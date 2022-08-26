Любомир Агонцев отново ще играе във волейболния Пирин Разлог

Любомир Агонцев ще продължи да играе за волейболния Пирин, съобщиха от волейболния клуб от Разлог в петък.

"Любомир Агонцев остава в Пирин и през новия сезон. Време е за нови и незабравими емоции", написаха от Пирин в официалната си страница във Фейсбук.

35-годишният разпределител е бивш състезател на Монтана и Хебър.

През новия сезон отборът от Разлог отново ще бъде воден от треньора Благовест Катранджиев.