Крумовград победи у дома плевенския Спартак във Втора лига

Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: Крумовград - Спартак (Плевен) 2:1 от понеделник: Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) 0:3 Монтана - ЦСКА 1948 II 2:1 от събота: Добруджа - Литекс (Ловеч) 3:2 Лудогорец II - Дунав (Русе) 3:1 Спортист (Своге) - Беласица (Петрич) 0:2 Янтра (Габрово) - Марица Пловдив 0:0 Етър (Велико Търново) - Созопол 1:0 от петък: Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник) 1:1 временно класиране: 1. Струмска слава 1927 (Радомир) 6 4 2 0 10:3 14 точки 2. Етър ВТ (Велико Търново) 6 3 3 0 8:4 12 3. Монтана 1921 6 3 2 1 9:6 11 4. Крумовград (Крумовград) 6 3 1 2 8:7 10 5. Спартак (Плевен) 6 3 1 2 12:6 10 6. Миньор (Перник) 6 2 3 1 10:5 9 7. Беласица (Петрич) 6 3 0 3 7:7 9 8. Янтра 2019 (Габрово) 6 1 5 0 6:5 8 9. Добруджа 1919 (Добрич) 6 2 2 2 9:9 8 10. Витоша (Бистрица) 6 2 2 2 7:8 8 11. Дунав Русе 6 2 1 3 8:9 7 12. Лудогорец 1945 II (Разград) 6 2 1 3 6:10 7 13. Марица 1921 (Пловдив) 6 2 1 3 6:9 7 14. Литекс (Ловеч) 6 2 1 3 10:8 7 15. ФК ЦСКА 1948 II (София) 6 1 4 1 5:5 7 16. Спортист 2009 (Своге) 6 1 3 2 5:8 6 17. Созопол 6 1 0 5 2:13 3 18. Ботев II (Пловдив) 6 0 2 4 2:8 2