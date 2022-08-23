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Крумовград победи у дома плевенския Спартак във Втора лига

Асен Даскалов
Крумовград победи у дома плевенския Спартак във Втора лига
Крумовград победи у дома плевенския Спартак във Втора лига
София,  
23.08.2022 20:01
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: 

Крумовград - Спартак (Плевен)                 2:1

от понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) 0:3 
Монтана - ЦСКА 1948 II                        2:1

от събота:
Добруджа - Литекс (Ловеч)                     3:2
Лудогорец II - Дунав (Русе)                   3:1
Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)          0:2
Янтра (Габрово) - Марица Пловдив              0:0
Етър (Велико Търново) - Созопол               1:0

от петък:
Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник)           1:1

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       6    4   2   0   10:3    14 точки
 2. Етър ВТ (Велико Търново)            6    3   3   0    8:4    12 
 3. Монтана 1921                        6    3   2   1    9:6    11 
 4. Крумовград (Крумовград)             6    3   1   2    8:7    10
 5. Спартак (Плевен)                    6    3   1   2   12:6    10   
 6. Миньор (Перник)                     6    2   3   1   10:5     9       
 7. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9  
 8. Янтра 2019 (Габрово)                6    1   5   0    6:5     8        
 9. Добруджа 1919 (Добрич)              6    2   2   2    9:9     8        
10. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8 
11. Дунав Русе                          6    2   1   3    8:9     7 
12. Лудогорец 1945 II (Разград)         6    2   1   3    6:10    7      
13. Марица 1921 (Пловдив)               6    2   1   3    6:9     7     
14. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7      
15. ФК ЦСКА 1948 II (София)             6    1   4   1    5:5     7        
16. Спортист 2009 (Своге)               6    1   3   2    5:8     6       
17. Созопол                             6    1   0   5    2:13    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  6    0   2   4    2:8     2

/ГК/

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