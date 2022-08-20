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Етър оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Созопол

Мирослав Димитров
Етър оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Созопол
Етър оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Созопол
София,  
20.08.2022 21:56
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: 

Добруджа - Литекс (Ловеч)                     3:2
Лудогорец II - Дунав (Русе)                   3:1
Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)          0:2
Янтра (Габрово) - Марица Пловдив              0:0
Етър (Велико Търново) - Созопол               1:0

от петък:
Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник)           1:1

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир)
Монтана - ЦСКА 1948 II

във вторник:
Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Етър ВТ (Велико Търново)            6    3   3   0    8:4    12 точки
 2. Струмска слава 1927 (Радомир)       5    3   2   0    7:3    11 
 3. Спартак (Плевен)                    5    3   1   1   11:4    10   
 4. Миньор (Перник)                     6    2   3   1   10:5     9       
 5. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9  
 6. Монтана 1921                        5    2   2   1    7:5     8        
 7. Янтра 2019 (Габрово)                6    1   5   0    6:5     8        
 8. Добруджа 1919 (Добрич)              6    2   2   2    9:9     8        
 9. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8 
10. Дунав Русе                          6    2   1   3    8:9     7 
11. Лудогорец 1945 II (Разград)         6    2   1   3    6:10    7      
12. Марица 1921 (Пловдив)               6    2   1   3    6:9     7     
13. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7      
14. ФК ЦСКА 1948 II (София)             5    1   4   0    4:3     7      
15. Крумовград (Крумовград)             5    2   1   2    6:6     7
16. Спортист 2009 (Своге)               6    1   3   2    5:8     6       
17. Созопол                             6    1   0   5    2:13    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  5    0   2   3    2:5     2   

 

/МД/

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