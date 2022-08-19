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Седемголов трилър прати Черно море на върха в efbet Лига

Георги Крумов
Седемголов трилър прати Черно море на върха в efbet Лига
Седемголов трилър прати Черно море на върха в efbet Лига
Два гола на Антоан Бароан не спряха устрема на Черно море / снимка: БТА
Пловдив,  
19.08.2022 22:59
 (БТА)

Резултати и класиране от срещите от седмия кръг на efbet Лига: 

Ботев Пловдив - Черно море - 3:4

в събота: 
Спартак Варна - Арда Кърджали

Левски - Хебър Пазарджик

в неделя:
ЦСКА 1948 - Локомотив София

Септември София - Берое

в понеделник:
Славия - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Лудогорец 

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

 

     Класиране:
 1. Черно море (Варна)            6    5   0   1    9:4    15  
 2. ФК ЦСКА 1948 (София)          6    4   2   0   11:5    14
 3. ЦСКА-София                    5    4   1   0   11:2    13
 4. Локомотив (Пловдив)           6    4   1   1    6:4    13      
 5. Лудогорец (Разград)           4    3   1   0   12:2    10
 6. Локомотив София 1929          6    2   3   1    7:3     9
 7. Славия (София)                4    3   0   1    6:2     9
 8. Арда (Кърджали)               6    3   0   3    6:7     9    
 9. Ботев (Враца)                 6    2   1   3    8:11    7
10. Левски (София)                3    2   0   1    6:1     6    
11. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   0   4    4:9     6
12. Берое (Стара Загора)          6    1   2   3    5:11    5
13. Септември (София)             6    1   1   4    6:12    4 
14. Пирин (Благоевград)           6    0   2   4    4:8     2    
15. Ботев (Пловдив)               6    0   1   5    6:13    1
16. Спартак (Варна)               6    0   1   5    1:14    1

/ГК/

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