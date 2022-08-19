Седемголов трилър прати Черно море на върха в efbet Лига

Резултати и класиране от срещите от седмия кръг на efbet Лига:

Ботев Пловдив - Черно море - 3:4

в събота:

Спартак Варна - Арда Кърджали

Левски - Хебър Пазарджик

в неделя:

ЦСКА 1948 - Локомотив София

Септември София - Берое

в понеделник:

Славия - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Лудогорец

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

Класиране: 1. Черно море (Варна) 6 5 0 1 9:4 15 2. ФК ЦСКА 1948 (София) 6 4 2 0 11:5 14 3. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13 4. Локомотив (Пловдив) 6 4 1 1 6:4 13 5. Лудогорец (Разград) 4 3 1 0 12:2 10 6. Локомотив София 1929 6 2 3 1 7:3 9 7. Славия (София) 4 3 0 1 6:2 9 8. Арда (Кърджали) 6 3 0 3 6:7 9 9. Ботев (Враца) 6 2 1 3 8:11 7 10. Левски (София) 3 2 0 1 6:1 6 11. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 0 4 4:9 6 12. Берое (Стара Загора) 6 1 2 3 5:11 5 13. Септември (София) 6 1 1 4 6:12 4 14. Пирин (Благоевград) 6 0 2 4 4:8 2 15. Ботев (Пловдив) 6 0 1 5 6:13 1 16. Спартак (Варна) 6 0 1 5 1:14 1