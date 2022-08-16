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Струмска слава е на първо място във Втора лига след победа у дома над Крумовград

Асен Даскалов
Струмска слава е на първо място във Втора лига след победа у дома над Крумовград
Струмска слава е на първо място във Втора лига след победа у дома над Крумовград
София,  
16.08.2022 19:54
 (БТА) 
Първенство на България, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

Струмска слава 1927 (Радомир) - Крумовград           1:0 (0:0)

от понеделник:
Литекс (Ловеч) - Лудогорец  II (Разград)             3:1 (2:1)

от неделя:
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Ботев II (Пловдив)         1:0 (0:0) 

от събота:
Спортист (Своге) - Етър ВТ (Велико Търново)          0:0
Беласица (Петрич) - Витоша (Бистрица)                0:1
Миньор (Перник) - Монтана                            0:0
Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич)                 3:1 (1:1) 
Марица 1921 (Пловдив) - Созопол                      3:0 (1:0) 
Дунав Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово)             0:1 (0:1)

    Класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       5    3   2   0    7:3    11
 2. Спартак (Плевен)                    5    3   1   1   11:4    10   
 3. Етър ВТ (Велико Търново)            5    2   3   0    7:4     9
 4. Миньор (Перник)                     5    2   2   1    9:4     8
 5. Монтана                             5    2   2   1    7:5     8
 6. Янтра 2019 (Габрово)                5    1   4   0    6:5     7 
 7. Дунав Русе (Русе)                   5    2   1   2    7:6     7   
 8. ФК ЦСКА 1948 II (София)             5    1   4   0    4:3     7
 9. Крумовград (Крумовград)             5    2   1   2    6:6     7
10. Литекс (Ловеч)                      5    2   1   2    8:5     7
11. Витоша (Бистрица)                   5    2   1   2    6:7     7
12. Спортист (Своге)                    5    1   3   1    5:6     6  
13. Беласица (Петрич)                   5    2   0   3    5:7     6   
14. Марица 1921 (Пловдив)               5    2   0   3    6:9     6       
15. Добруджа 1919 (Добрич)              5    1   2   2    6:7     5 
16. Лудогорец II (Разград)              5    1   1   3    3:9     4
17. Созопол (Созопол)                   5    1   0   4    2:12    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  5    0   2   3    2:5     2

/КМ/

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