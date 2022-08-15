Ивайло Чочев продължава да води в класирането при голмайсторите във футболния елит

Халфът на ЦСКА 1948 Ивайло Чочев остава начело в класирането при голмайсторите в българското първенство след шестия кръг.

Чочев реализира гол от дузпа за победата на "червените" над Арда Кърджали с 1:0 и със седем попадения пак е първи при реализаторите в елита.

Класиране при голмайсторите в Първа лига след 6-ия мачовете от кръг:

7 гола:

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

5 гола:

Брайън Переа (Ботев Враца)

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

4 гола:

Абубакар Тунгара (Берое)

Димитър Митков (Локомотив София)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

3 гола:

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Бърнард Текпетей (Лудогорец)

Каули Оливейра (Лудогорец)

Брайън Морено (ЦСКА-София)

2 гола:

Ласана Н'Диайе (Арда)

Мартин Секулич (Ботев Пловдив)

Билал Бари (Левски)

Филип Кръстев (Левски)

Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)

Игор Тиаго (Лудогорец)

Преслав Йорданов (Пирин)

Атанас Кабов (Септември)

Симеон Александров (Септември)

Йон Бакеро (Славия)

Октай Хамдиев (Хебър 1918)

Евгений Сердюк (Черно море)

1 гол:

Иван Тилев (Арда)

Лъчезар Котев (Арда)

Ел Мами Тета (Арда)

Христо Иванов (Арда)

Стив Траоре (Берое)

Мартин Кавдански (Ботев Враца)

Жан-Пиер да Силва (Ботев Враца)

Мирослав Маринов (Ботев Враца)

Антоан Бароан (Ботев Пловдив)

Роналдо (Левски)

Марин Петков (Левски)

Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)

Илия Димитров (Локомотив София)

Карлос Франса (Локомотив София)

Димо Бакалов (Локомотив София)

Алекс Сантана (Лудогорец)

Пиерос Сотириу (Лудогорец)

Рик Джонатан (Лудогорец)

Сисиньо (Лудогорец)

Китан Василев (Пирин)

Станислав Костов (Пирин)

Реди Каса (Септември)

Радослав Кирилов (Славия)

Галин Иванов (Славия)

Емил Виячки (Славия)

Георги Бабалиев (Спартак Варна)

Тодор Чаворски (Хебър 1918)

Цветелин Тонев (Хебър 1918)

Асен Дончев (ЦСКА-София)

Иван Турицов (ЦСКА-София)

Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

Виктор Попов (Черно море)

Матиас Курьор (Черно море)

Николай Златев (Черно море)

автоголове:

Милен Стоев (Арда) - в полза на Септември

Сами Ел Анаби (Спартак Варна) - в полза на Славия