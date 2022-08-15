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Ботев Враца е на девето място в Първа лига след победа над Спартак Варна

Асен Даскалов
Ботев Враца е на девето място в Първа лига след победа над Спартак Варна
Ботев Враца е на девето място в Първа лига след победа над Спартак Варна
София,  
15.08.2022 22:24
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:

Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив)      0:0 

Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)            1:0

от петък, събота и неделя: 
ЦСКА-София - Септември (София)                   1:0
Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)         1:0
Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София)          0:3
Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)           0:1   
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)           1:1
Лудогорец (Разград) - Левски (София)             отложен

     Класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          6    4   2   0   11:5    14
 2. ЦСКА-София                    5    4   1   0   11:2    13
 3. Локомотив (Пловдив)           6    4   1   1    6:4    13    
 4. Черно море (Варна)            5    4   0   1    5:1    12     
 5. Лудогорец (Разград)           4    3   1   0   12:2    10
 6. Локомотив София 1929          6    2   3   1    7:3     9
 7. Славия (София)                4    3   0   1    6:2     9
 8. Арда (Кърджали)               6    3   0   3    6:7     9    
 9. Ботев (Враца)                 6    2   1   3    8:11    7
10. Левски (София)                3    2   0   1    6:1     6    
11. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   0   4    4:9     6
12. Берое (Стара Загора)          6    1   2   3    5:11    5
13. Септември (София)             6    1   1   4    6:12    4 
14. Пирин (Благоевград)           6    0   2   4    4:8     2    
15. Ботев (Пловдив)               5    0   1   4    3:9     1
16. Спартак (Варна)               6    0   1   5    1:14    1

/АВ/

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