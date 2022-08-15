Литекс победи Лудогорец II във Втора лига

Първенство на България, срещи от 5-ия кръг във Втора лига: Литекс (Ловеч) - Лудогорец II (Разград) 3:1 (2:1) от неделя: ФК ЦСКА 1948 II (София) - Ботев II (Пловдив) 1:0 (0:0) от събота: Спортист (Своге) - Етър ВТ (Велико Търново) 0:0 Беласица (Петрич) - Витоша (Бистрица) 0:1 Миньор (Перник) - Монтана 0:0 Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич) 3:1 (1:1) Марица 1921 (Пловдив) - Созопол 3:0 (1:0) Дунав Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:1) вторник, 18:00 ч: Струмска слава 1927 (Радомир) - Крумовград Класиране: 1. Спартак (Плевен) 5 3 1 1 11:4 10 2. Етър ВТ (Велико Търново) 5 2 3 0 7:4 9 3. Миньор (Перник) 5 2 2 1 9:4 8 4. Монтана 5 2 2 1 7:5 8 5. Струмска слава 1927 (Радомир) 4 2 2 0 6:3 8 6. Янтра 2019 (Габрово) 5 1 4 0 6:5 7 7. Дунав Русе (Русе) 5 2 1 2 7:6 7 8. Крумовград (Крумовград) 4 2 1 1 6:5 7 9. ФК ЦСКА 1948 II (София) 5 1 4 0 4:3 7 10. Литекс (Ловеч) 5 2 1 2 8:5 7 11. Витоша (Бистрица) 5 2 1 2 6:7 7 12. Спортист (Своге) 5 1 3 1 5:6 6 13. Беласица (Петрич) 5 2 0 3 5:7 6 14. Марица 1921 (Пловдив) 5 2 0 3 6:9 6 15. Добруджа 1919 (Добрич) 5 1 2 2 6:7 5 16. Лудогорец II (Разград) 5 1 1 3 3:9 4 17. Созопол (Созопол) 5 1 0 4 2:12 3 18. Ботев II (Пловдив) 5 0 2 3 2:5 2