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ЦСКА-София постигна минимална победа над Септември (София)

Христо Бонински
ЦСКА-София постигна минимална победа над Септември (София)
ЦСКА-София постигна минимална победа над Септември (София)
Снимка: БТА
София,  
14.08.2022 21:54
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА-София - Септември (София)                  1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Браян Морено 54

Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)         1:0 (1:0)
голмайстор: 0:1 Евгени Сердюк 3

Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София)           0:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 24, 0:2 Галин Иванов 59, 0:3 Емил Виячки 90+1

Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)
голмайстор: 0:1 Ивайло Чочев 31-дузпа

Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)           1:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 50, 1:1 Абубакар Тунгара 90+1

Утре, 18:00 ч:
Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив)
Утре, 20:30 ч: 
Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец (Разград) - Левски (София)                 отложен

/ХБ/

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