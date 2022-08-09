Созопол спечели у дома срещу Дунав Русе във Втора лига

Мачове от четвъртия кръг във Втора футболна лига: Созопол - Дунав (Русе) - 2:1 от понеделник: Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник) - 1:1 от неделя: Крумовград - ЦСКА 1948 II - 1:1 Витоша (Бистрица) - Спортист (Своге) - 1:2 от събота: Етър (Велико Търново) - Марица (Пловдив) - 3:1 Монтана - Беласица (Петрич) - 2:1 Янтра (Габрово) - Литекс (Ловеч) - 0:0 Лудогорец II (Разград) - ОФК Спартак (Плевен) - 1:0 Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир) - 1:1 Класиране: 1. Етър (ВТ) 4 2 2 0 7:4 8 точки 2. Струмска слава 4 2 2 0 6:3 8 3. Миньор 4 2 1 1 9:4 7 4. Спартак (Плевен) 4 2 1 1 8:3 7 5. Дунав (Русе) 4 2 2 0 7:5 7 6. Монтана 4 2 1 1 7:5 7 7. Крумовград 4 2 1 1 6:5 7 8. Беласица 4 2 0 2 5:6 6 9. Добруджа 4 1 2 1 5:4 5 10. Спортист 4 1 2 1 5:6 5 11. Литекс 4 1 1 2 5:4 4 12. Янтра 4 0 4 0 5:5 4 13. ЦСКА 1948 II 4 0 4 0 3:3 4 14. Витоша 4 1 1 2 5:7 4 15. Лудогорец II 4 1 1 2 2:6 4 16. Марица 4 1 0 3 3:9 3 17. Созопол 4 1 0 3 2:9 3 18. Ботев (Пд) II 4 0 2 2 2:4 2