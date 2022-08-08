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Дубълът на Ботев Пловдив и Миньор Перник поделиха точките

Мирослав Димитров
Дубълът на Ботев Пловдив и Миньор Перник поделиха точките
Дубълът на Ботев Пловдив и Миньор Перник поделиха точките
Пловдив,  
08.08.2022 19:59
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от четвъртия кръг на Втора лига:

Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник)          - 1:1

от неделя:
Крумовград - ЦСКА 1948 II                     - 1:1
Витоша (Бистрица) - Спортист (Своге)          - 1:2

от събота:
Етър (Велико Търново) - Марица (Пловдив)      - 3:1
Монтана - Беласица (Петрич)                   - 2:1
Янтра (Габрово) - Литекс (Ловеч)              - 0:0
Лудогорец II (Разград) - ОФК Спартак (Плевен) - 1:0
Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир)  - 1:1

във вторник: 
Созопол - Дунав (Русе)

     Класиране:
1. Етър (ВТ)                4 2 2 0 7:4 8 точки
2. Струмска слава           4 2 2 0 6:3 8
3. Миньор                   4 2 1 1 9:4 7  
4. Спартак (Плевен)         4 2 1 1 8:3 7
5. Дунав (Русе)             3 2 1 0 6:3 7
6. Монтана                  4 2 1 1 7:5 7
7. Крумовград               4 2 1 1 6:5 7
8. Беласица                 4 2 0 2 5:6 6
9. Добруджа                 4 1 2 1 5:4 5
10. Спортист                4 1 2 1 5:6 5
11. Литекс                  4 1 1 2 5:4 4
12. Янтра                   4 0 4 0 5:5 4
13. ЦСКА 1948 II            4 0 4 0 3:3 4
14. Витоша                  4 1 1 2 5:7 4
15. Лудогорец II            4 1 1 2 2:6 4
16. Марица                  4 1 0 3 3:9 3
17. Ботев (Пд) II           4 0 2 2 2:4 2
18. Созопол                 3 0 0 3 0:8 0

/МД/

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