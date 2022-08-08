РБ Лайпциг ще купи нападателя Шешко от РБ Залцбург за 24 милиона евро

Нападателят на австрийския РБ Залцбург Бенямин Шешко ще премине в РБ Лайпциг, съобщава журналистът от "Sky Sport" Флориан Плетенберг.

Германският клуб ще плати 24 милиона евро за трансфера на 19-годишния футболист. Самият играч ще подпише до лятото на 2028 година, но договорът му ще влезе в сила през юни 2023 година.

Интерес към словенския талант проявяваха Манчестър Юнайтед, Челси, Нюкасъл и Борусия Дортмунд.

В 39 мача за РБ Залцбург през миналия сезон Шешко вкара 12 гола и направи 8 асистенции.