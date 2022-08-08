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РБ Лайпциг ще купи нападателя Шешко от РБ Залцбург за 24 милиона евро

Боян Денчев
РБ Лайпциг ще купи нападателя Шешко от РБ Залцбург за 24 милиона евро
РБ Лайпциг ще купи нападателя Шешко от РБ Залцбург за 24 милиона евро
Лайпциг,  
08.08.2022 18:01
 (БТА)

Нападателят на австрийския РБ Залцбург Бенямин Шешко ще премине в РБ Лайпциг, съобщава журналистът от "Sky Sport" Флориан Плетенберг.

Германският клуб ще плати 24 милиона евро за трансфера на 19-годишния футболист. Самият играч ще подпише до лятото на 2028 година, но договорът му ще влезе в сила през юни 2023 година.

Интерес към словенския талант проявяваха Манчестър Юнайтед, Челси, Нюкасъл и Борусия Дортмунд.

В 39 мача за РБ Залцбург през миналия сезон Шешко вкара 12 гола и направи 8 асистенции.

/БД/

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