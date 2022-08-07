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Левски спечели минимално срещу Пирин

Асен Даскалов
Левски спечели минимално срещу Пирин
Левски спечели минимално срещу Пирин
снимка: БТА
София,  
07.08.2022 21:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:

Левски - Пирин (Благоевград) - 1:0

от събота:
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)                 - 5:2

от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1

в понеделник:
Септември - Локомотив 1929 (София)
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

 1. ЦСКА 1948                 5  3 2 0  10:5 11 точки
 2. Лудогорец                 4  3 1 0  12:2 10 
 3. ЦСКА-София                4  3 1 0  10:2 10
 4. Черно море                4  3 0 1  4:1   9
 5. Арда                      4  3 0 1  6:5   9
 6. Локомотив Пловдив         4  3 0 1  5:4   9 
 7. Левски                    3  2 0 1  6:1   6
 8. Славия                    3  2 0 1  3:2   6
 9. Хебър                     5  2 0 3  4:6   6 
10. Локомотив София           4  1 2 1  4:3   5
11. Ботев Враца               5  1 1 3  7:11  4
12. Берое                     5  1 1 3  4:10  4  
13. Септември                 4  1 1 2  6:8   4   
14. Пирин                     5  0 2 3  4:7   2
15. Спартак Варна             5  0 1 4  1:11  1
16. Ботев Пловдив             4  0 0 4  2:8   0

/АВ/

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