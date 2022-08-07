Левски победи Пирин след гол на Роналдо

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:

Левски - Пирин (Благоевград) 1:0 (0:0)

голмайстор: Роналдо 70

червен картон: Красимир Станоев (Пирин) 85

от събота:

Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) 0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Евгений Сердюк 26-дузпа, 0:2 Николай Златев 90+5

червен картон: Лукас Мартинс 25 (Берое)

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца) 5:2 (2:0)

голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 18, 2:0 Георги Русев 45, 4:0 Ивайло Чочев 59, 82, 4:2 Брайън Переа 87-дузпа, 90, 5:2 Ивайло Чочев 90+5 дузпа

червен картон: Карлос Охене (ЦСКА) 32

от петък:

Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Октай Хамдиев 49

в понеделник:

Септември - Локомотив 1929 (София)

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

отложени мачове:

Славия - Лудогорец (Разград)

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София