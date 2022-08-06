Подробно търсене

ЦСКА 1948 се изкачи на първо място в Първа лига след победа срещу Ботев Враца

Асен Даскалов
ЦСКА 1948 се изкачи на първо място в Първа лига след победа срещу Ботев Враца
ЦСКА 1948 се изкачи на първо място в Първа лига след победа срещу Ботев Враца
снимка: БТА
София,  
06.08.2022 22:59
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:


Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)                 - 5:2

от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1

в неделя:
Левски - Пирин (Благоевград)

в понеделник:
Септември - Локомотив 1929 (София)
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

 1. ЦСКА 1948                 5  3 2 0  10:5  11 точки
 2. Лудогорец                 4  3 1 0  12:2 10 
 3. ЦСКА-София                4  3 1 0  10:2 10
 4. Черно море                4  3 0 1  4:1   9
 5. Арда                      4  3 0 1  6:5   9
 6. Локомотив Пловдив         4  3 0 1  5:4   9 
 7. Славия                    3  2 0 1  3:2   6
 8. Хебър                     5  2 0 3  4:6   6 
 9. Локомотив София           4  1 2 1  4:3   5
10. Ботев Враца               5  1 1 3  7:11  4
11. Берое                     5  1 1 3  4:10  4  
12. Септември                 4  1 1 2  6:8   4 
13. Левски                    2  1 0 1  5:1   3 
14. Пирин                     4  0 2 2  4:6   2
15. Спартак Варна             5  0 1 4  1:11  1
16. Ботев Пловдив             4  0 0 4  2:8   0

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:29 на 06.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация