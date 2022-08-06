Етър оглави Втора лига с победа срещу Марица

Етър (Велико Търново) вкара три късни гола за победа с 3:1 срещу Марица (Пловдив), с което "болярите" се изкачиха на първо място във Втора лига. За домакините точни бяха Николай Янков (67'), Живко Петков (82') и Даниел Младенов (86'), докато за гостите точен бе Симеон Вешев (74').

Етър е равен по точки с отбора на Струмска слава (Радомир), който днес завърши 1:1 с Добруджа (Добрич) като гост.

Първенство на България по футбол, мачове от четвъртия кръг на Втора лига:

Етър (Велико Търново) - Марица (Пловдив) - 3:1

Монтана - Беласица (Петрич) - 2:1

Янтра (Габрово) - Литекс (Ловеч) - 0:0

Лудогорец II (Разград) - ОФК Спартак (Плевен) - 1:0

Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир) - 1:1

в неделя:

Крумовград - ЦСКА 1948 II

Витоша (Бистрица) - Спортист (Своге)

в понеделник:

Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник)

във вторник:

Созопол - Дунав (Русе)

1. Етър (ВТ) 4 2 2 0 7:4 8 точки 2. Струмска слава 4 2 2 0 6:3 8 3. Спартак (Плевен) 4 2 1 1 8:3 7 4. Дунав (Русе) 3 2 1 0 6:3 7 5. Монтана 4 2 1 1 7:5 7 6. Миньор 3 2 0 1 8:3 6 7. Крумовград 3 2 0 1 5:4 6 8. Беласица 4 2 0 2 5:6 6 9. Добруджа 4 1 2 1 5:4 5 10. Литекс 4 1 1 2 5:4 4 11. Янтра 4 0 4 0 5:5 4 12. Витоша 3 1 1 1 4:5 4 13. Лудогорец II 4 1 1 2 2:6 4 14. ЦСКА 1948 II 3 0 3 0 2:2 3 15. Марица 4 1 0 3 3:9 3 16. Спортист 3 0 2 1 3:5 2 17. Ботев (Пд) II 3 0 1 2 1:3 1 18. Созопол 3 0 0 3 0:8 0