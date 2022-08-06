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Етър оглави Втора лига с победа срещу Марица

Ивайло Георгиев
Етър оглави Втора лига с победа срещу Марица
Етър оглави Втора лига с победа срещу Марица
Даниел Младенов вкара третия гол от дузпа в 86-ата минута / Снимка: Етър Велико Търново, Facebook
София,  
06.08.2022 22:16
 (БТА)

Етър (Велико Търново) вкара три късни гола за победа с 3:1 срещу Марица (Пловдив), с което "болярите" се изкачиха на първо място във Втора лига. За домакините точни бяха Николай Янков (67'), Живко Петков (82') и Даниел Младенов (86'), докато за гостите точен бе Симеон Вешев (74').

Етър е равен по точки с отбора на Струмска слава (Радомир), който днес завърши 1:1 с Добруджа (Добрич) като гост.

Първенство на България по футбол, мачове от четвъртия кръг на Втора лига:

Етър (Велико Търново) - Марица (Пловдив) - 3:1
Монтана - Беласица (Петрич) - 2:1
Янтра (Габрово) - Литекс (Ловеч) - 0:0
Лудогорец II (Разград) - ОФК Спартак (Плевен) - 1:0
Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир) - 1:1

в неделя:
Крумовград - ЦСКА 1948 II
Витоша (Бистрица) - Спортист (Своге)

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник)

във вторник: 
Созопол - Дунав (Русе)

1. Етър (ВТ)                4 2 2 0 7:4 8 точки
2. Струмска слава           4 2 2 0 6:3 8
3. Спартак (Плевен)         4 2 1 1 8:3 7
4. Дунав (Русе)             3 2 1 0 6:3 7
5. Монтана                  4 2 1 1 7:5 7
6. Миньор                   3 2 0 1 8:3 6
7. Крумовград               3 2 0 1 5:4 6
8. Беласица                 4 2 0 2 5:6 6
9. Добруджа                 4 1 2 1 5:4 5
10. Литекс                  4 1 1 2 5:4 4
11. Янтра                   4 0 4 0 5:5 4
12. Витоша                  3 1 1 1 4:5 4
13. Лудогорец II            4 1 1 2 2:6 4
14. ЦСКА 1948 II            3 0 3 0 2:2 3
15. Марица                  4 1 0 3 3:9 3
16. Спортист                3 0 2 1 3:5 2
17. Ботев (Пд) II           3 0 1 2 1:3 1
18. Созопол                 3 0 0 3 0:8 0

/КМ/

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