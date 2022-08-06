Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид беше отменен

Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид, който трябваше да се проведе в неделя на "Блумфийлд Стейдиъм" в Тел Авив, беше отменен заради проблеми със сигурността.

Конфликтът в ивицата Газа породи съмнение дали срещата може да се проведе при нормални обстоятелства.

"Комтек Груп (организатор на мача), Ювентус и Атлетико Мадрид обявяват, че приятелският двубой между двата отбора, който трябваше да се проведе в Израел тази неделя в Тел Авив, беше отменен", се казва в съобщението на испанския клуб.

Това трябваше да бъде последният контролен мач и за двата клуба преди да започнат официалните си мачове.

Ювентус започва своята кампания в Серия А у дома срещу Сасуоло на 15 август, докато Атлетико играе срещу Хетафе в същия ден в Ла Лига.