Подробно търсене

Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид беше отменен

Асен Даскалов
Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид беше отменен
Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид беше отменен
снимка: АП
Тел Авив,  
06.08.2022 16:19
 (БТА)

Приятелският мач между Ювентус и Атлетико Мадрид, който трябваше да се проведе в неделя на "Блумфийлд Стейдиъм" в Тел Авив, беше отменен заради проблеми със сигурността.

Конфликтът в ивицата Газа породи съмнение дали срещата може да се проведе при нормални обстоятелства.

"Комтек Груп (организатор на мача), Ювентус и Атлетико Мадрид обявяват, че приятелският двубой между двата отбора, който трябваше да се проведе в Израел тази неделя в Тел Авив, беше отменен", се казва в съобщението на испанския клуб.

Това трябваше да бъде последният контролен мач и за двата клуба преди да започнат официалните си мачове.

Ювентус започва своята кампания в Серия А у дома срещу Сасуоло на 15 август, докато Атлетико играе срещу Хетафе в същия ден в Ла Лига.

/КМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:26 на 06.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация