Хебър победи Спартак във Варна

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:

Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1

в събота:

Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна)

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

в неделя:

Левски - Пирин (Благоевград)

в понеделник:

Септември - Локомотив 1929 (София)

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

отложени мачове:

Славия - Лудогорец (Разград)

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

1. Лудогорец 4 3 1 0 12:2 10 точки 2. ЦСКА-София 4 3 1 0 10:2 10 3. Арда 4 3 0 1 6:5 9 4. Локомотив Пловдив 4 3 0 1 5:4 9 5. ЦСКА 1948 4 2 2 0 5:3 8 6. Славия 3 2 0 1 3:2 6 7. Хебър 5 2 0 3 4:6 6 8. Черно море 3 2 0 1 2:1 6 9. Локомотив София 4 1 2 1 4:3 5 10. Ботев Враца 4 1 1 2 5:6 4 11. Септември 4 1 1 2 6:8 4 12. Берое 4 1 1 2 4:8 4 13. Левски 2 1 0 1 5:1 3 14. Пирин 4 0 2 2 4:6 2 15. Спартак Варна 5 0 1 4 1:11 1 16. Ботев Пловдив 4 0 0 4 2:8 0