Мустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица

site.btaМустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица
Съдийски назначения 4 - ти кръг Втора лига
6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стефан Иванов Йорданов
6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Спартак Пл
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Борис Димитров Борисов
6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Красимир Иванов Василев
6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Марица 1921
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Стефан Спасов Иванов
6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Беласица
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ЦСКА 1948 II
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Иванов Хаджийски
7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Витоша - Спортист 2009
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Валентин Желев Добрев
8 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - Миньор
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Иво Величков Боев
9 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Созопол - Дунав Русе
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
/МД/
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