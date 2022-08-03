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Мустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица

Мирослав Димитров
Мустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица
Мустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица
София,  
03.08.2022 12:08
 (БТА)

Съдийски назначения 4 - ти кръг Втора лига

6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Спартак Пл
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Марица 1921
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Беласица
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     
 
7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ЦСКА 1948 II
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Витоша - Спортист 2009
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
8 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - Миньор
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Иво Величков Боев     
 
9 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Созопол - Дунав Русе
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     

/МД/

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Към 12:15 на 03.08.2022 Новините от днес

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