Мустафа Шефкет назначен на мача Етър - Марица

Съдийски назначения 4 - ти кръг Втора лига

6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Стефан Иванов Йорданов



6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Спартак Пл

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Борис Димитров Борисов



6 август 2022 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Красимир Иванов Василев



6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Марица 1921

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Стефан Спасов Иванов



6 август 2022 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ОФК Беласица

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Йордан Иларионов Дурчев



7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Крумовград - ЦСКА 1948 II

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Георги Иванов Хаджийски



7 август 2022 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Витоша - Спортист 2009

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Валентин Желев Добрев



8 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч.

Ботев Пд II - Миньор

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Иво Величков Боев



9 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Созопол - Дунав Русе

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов