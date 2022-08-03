Подробно търсене

Георги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море

Мирослав Димитров
Георги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море
Георги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море
София,  
03.08.2022 12:04
 (БТА)

Съдийски назначения 5 - ти кръг Първа лига

5 август 2022 г., петък, 18:30 ч.
Спартак 1918 - Хебър 1918
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
5 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 - отложен
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
6 август 2022 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
6 август 2022 г., събота, 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
7 август 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Левски - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
8 август 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
8 август 2022 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 

 

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:14 на 03.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация