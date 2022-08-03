Георги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море

Съдийски назначения 5 - ти кръг Първа лига

5 август 2022 г., петък, 18:30 ч.

Спартак 1918 - Хебър 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Георги Генов Нарлев



5 август 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 - отложен

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



6 август 2022 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Николай Тодоров Петров



6 август 2022 г., събота, 21:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Николай Йорданов Колев



7 август 2022 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Левски - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Атанас Петров Бозев



8 август 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Стоян Маринов Алексиев



8 август 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Стефан Апостолов Апостолов

