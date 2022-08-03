Георги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море

site.btaГеорги Иванов ще ръководи мача Берое - Черно море
Съдийски назначения 5 - ти кръг Първа лига
5 август 2022 г., петък, 18:30 ч.
Спартак 1918 - Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Георги Генов Нарлев
5 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 - отложен
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
6 август 2022 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Николай Тодоров Петров
6 август 2022 г., събота, 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Николай Йорданов Колев
7 август 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Левски - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
8 август 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
8 август 2022 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Стефан Апостолов Апостолов
/МД/
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